Salud de Bruce Willis: revelan la película que le produjo uno de los primeros síntomas de la demencia

El actor atraviesa un momento delicado de salud y su esposa, Emma Heming Willis, recordó un incidente en un set que les hizo perder tiempo para hallar el diagnóstico.

Bruce Willis, AGENCIA EFE

Bruce Willis padece de demencia frontotemporal (DFT), lo que produce un constante deterioro en su salud. Su estado genera dolor en sus fanáticos, por lo que Emma Heming Willis, su esposa, revela cuestiones de su vida y su presente.

Durante una entrevista con Fox News Digital, recordó los años previos a ser diagnosticado con demencia y mencionó un hecho clave de su carrera que podría tener que ver con la enfermedad.

Cumpleaños de Bruce Willis. Foto: Instagram.

La esposa de Bruce Willis mencionó que hubo un accidente durante el rodaje de Duro de Matar, que podría estar conectado con la pérdida de audición, uno de los primeros síntomas de su enfermedad.

En una escena, el actor debía disparar desde abajo de una mesa y, al grabarla, no utilizó la protección correcta. “Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, mencionó con lamento.

Bruce Willis en "Duro de Matar". Foto: Archivo

Esto afectó al diagnóstico de la demencia, ya que su falta de audición era atribuida a este accidente en el set de filmación de una de sus películas más recordadas.

Tallulah Willis, una de sus hijas, recordó en otro reportaje: “Comenzó con una especie de vaga falta de respuesta, que la familia atribuía a la pérdida de audición de Hollywood: ‘¡Habla más fuerte! ¡Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!’”. Sin embargo, lo que ocurría era algo más grave y demoró en facilitarle el diagnóstico.

Bruce Willis y Emma Heming. Foto: NA

En el libro “Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey”, Emma Heming Willis recordó que “todo se sentía extraño” cuando aparecieron los primeros síntomas.

“Nuestra relación ya no era la misma, nuestras charlas no fluían como antes”, mencionó con pesar. Justamente su esposa quedó al frente de la comunicación de su estado, tras hacerse pública su enfermedad en 2022. Además, tomó un rol activa para difundir casos y situaciones que se dan con la demencia.

La esposa de Bruce Willis reveló semanas atrás que fue trasladado a un centro de cuidados especiales, con atención las 24 horas. “Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, detalló.