La esposa de Bruce Willis contó cómo sobrellevan la enfermedad del actor sus hijas más chicas: “No sé si se recuperarán alguna vez”

Desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, el actor atraviesa un momento delicado de salud y su esposa, Emma Heming, recordó cómo se enteraron de la enfermedad y qué hicieron al respecto.

Bruce Willis y Emma Heming. Foto: Instagram/emmahemingwillis

Emma Heming, la actual esposa de Bruce Willis, contó en una reciente entrevista con Vogue Australia el dolor que sienten sus hijas por la ausencia en vida del actor.

En el reportaje, la actriz reveló cómo comenzó el deterioro del actor, cómo se enteraron la enfermedad que estaba padeciendo Bruce y qué hicieron cuando estaban completamente informadas.

“Tuve que aprender a vivir con el dolor. Siempre está conmigo. No puedo quitármelo de encima, pero respiro y voy a estar triste y sentir emociones, aunque tampoco voy a permitir que me quede solo eso”, contó Heming.

Bruce Willis y Emma Heming. Foto: NA

Luego habló sobre lo que sucedió con las hijas que tuvo con el actor, Evelyn y Mabel, que las sentó y les explicó todo lo que estaba ocurriendo con su padre. “Creo que, considerando todo, lo están haciendo bien. Pero es difícil. Están de duelo. Extrañan mucho a su papá. Se está perdiendo momentos importantes. Es duro para ellas”, agregó.

Cuando las niñas se enteraron de que su papá fue diagnosticado con demencia frontotemporal, Mabel tenía 10 y Evelyn 8 años. Ahora, tienen 13 y 11 años. “Sé que los niños son resilientes, aunque antes odiaba oír eso porque la gente no entendía por lo que estábamos pasando. No sé si mis hijas se recuperarán alguna vez, pero están aprendiendo, y yo también”, agregó Emma.

Bruce Willis con hijas, su ex Demi Moore y su actual novia Emma Heming. Foto: Instagram/demimoore.

Por último, Emma Heming se sinceró y habló de lo mucho que ama a Bruce: “El amor es el cariño y el apoyo que le brindamos a Bruce. Lo que mis hijas ven es amor en acción: el cariño que hemos creado alrededor de Bruce y de quienes lo apoyan. Así es como entienden el amor: a través del cariño. Al final, todos lo necesitaremos o lo daremos”.