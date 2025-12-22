“Enredados en una red de dolor”: la desgarradora carta de la esposa de Bruce Willis por Navidad

Emma Heming utilizó sus redes sociales en vísperas de Nochebuena y expresó el dolor que sienten debido a la demencia frontotemporal que padece el actor.

Bruce Willis. Foto: NA

A días de la Navidad, Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, utilizó sus redes sociales para expresar la tristeza que siente al tener que pasar las fiestas de fin de año totalmente distintas debido a la enfermedad que padece el actor.

Según trascendió, la salud del artista empeoró y ya no puede comunicarse ni reconoce a sus seres queridos. “Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar enredados en una red de dolor. Lo sé porque lo estoy viviendo. Aprendí que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, expresó Emma.

Bruce Willis y su esposa Emma Heming. Foto: NA.

Por otro lado, la esposa del actor remarcó que lo que más le gustaba a Bruce de esta época era “la energía, el tiempo en familia y las tradiciones”. “Era el que hacía panqueques y el que salía a la nieve con las nenas y su presencia era constante en la casa a medida que transcurría el día”, añadió.

Si bien la mujer aclaró que la enfermedad de Bruce Willis “no borra esos recuerdos”, sí “crea un espacio entre el ayer y el hoy que puede doler”. “Me encuentro, sin hacerme daño, maldiciendo el nombre de Bruce mientras lucho con las luces navideñas o asumo tareas que antes eran suyas. No porque esté enojada con él, nunca eso, sino porque extraño cómo una vez lideró la carga navideña”, agregó.

Bruce Willis y Emma Heming. Foto: Instagram/emmahemingwillis

“Estas fiestas, nuestra familia seguirá abriendo regalos y desayunando juntos. Pero en lugar de que Bruce prepare nuestros panqueques favoritos, los haré yo. Pondremos una película navideña. Habrá risas y abrazos. Casi seguro que habrá lágrimas porque podremos llorar y dejar espacio para la alegría. La alegría no anula la tristeza. La tristeza no anula la alegría. Coexisten”, expresó.

Para finalizar, Emma remarcó que al actor le encantaba festejar Navidad con su familia. “Creo que es importante poner ‘Duro de matar’ porque es una película navideña”, bromeó.