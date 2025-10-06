La salud de Bruce Willis: el gesto del actor en una foto que compartió su esposa y que preocupó a sus fans

El actor de “Duro de Matar” fue diagnosticado con demencia frontotemporal hace más de dos años.

Bruce Willis y su esposa Emma Heming. Foto: NA.

En medio del silencio por la salud de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal, su esposa Emma Heming compartió postales en sus redes sociales y dejó en claro la relación actual que mantiene con el actor.

En las últimas horas, la actriz se mostró nostálgica y compartió una foto antigua en la que ambos aparecen sonriendo. Además, Heming publicó la imagen en su Instagram con la palabra “Nosotros”, reflejando la unión que siempre los caracterizó, basada en la alegría y el buen humor.

La esposa de Bruce Willis compartió fotos junto al actor. Foto: Instagram.

En otra foto que compartió, también en blanco y negro y actual, se ve que la influencer sostiene la mano del actor. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios es que no es Bruce quien toma la mano de su esposa, sino al revés.

Este gesto podría demostrar lo que está padeciendo Willis que, debido a su demencia frontotemporal, no puede conectar tan fácilmente con su familia.

Salud de Bruce Willis: cuál fue la película que le produjo uno de los primeros síntomas de la demencia

Bruce Willis padece de demencia frontotemporal (DFT), lo que produce un constante deterioro en su salud. Su estado genera dolor en sus fanáticos, por lo que Emma Heming Willis, su esposa, revela cuestiones de su vida y su presente.

Durante una entrevista con Fox News Digital, recordó los años previos a ser diagnosticado con demencia y mencionó un hecho clave de su carrera que podría tener que ver con la enfermedad.

Bruce Willis en "Duro de Matar". Foto: Archivo

La esposa de Bruce Willis mencionó que hubo un accidente durante el rodaje de Duro de Matar, que podría estar conectado con la pérdida de audición, uno de los primeros síntomas de su enfermedad.

En una escena, el actor debía disparar desde abajo de una mesa y, al grabarla, no utilizó la protección correcta. “Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, mencionó con lamento.

Bruce Willis, actor, Reuters

Esto afectó al diagnóstico de la demencia, ya que su falta de audición era atribuida a este accidente en el set de filmación de una de sus películas más recordadas.

Tallulah Willis, una de sus hijas, recordó en otro reportaje: “Comenzó con una especie de vaga falta de respuesta, que la familia atribuía a la pérdida de audición de Hollywood: ‘¡Habla más fuerte! ¡Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!’”. Sin embargo, lo que ocurría era algo más grave y demoró en facilitarle el diagnóstico.