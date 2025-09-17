De qué se trata y adónde ver “The Traitors”, la serie ganadora del Emmy 2025 como Mejor Reality de Competencia

Se llevó cinco premios en la última entrega. Rodado en un castillo de Escocia y enfrentando a los participantes en juegos de destreza física e intelecto, hay “asesinatos” nocturnos mientras intentan descubrir quiénes son los traidores que los ejecutaron.

Alan Cumming en The Traitors, que ganó el Emmy como Mejor Reality de Competencia. Foto: Euan Cherry/Peacock/ Universal +

Conveniencia forzada, muchos dólares en premio, y un juego del gato y el ratón son los condimentos del reality de competencia que acaba de ganar el Emmy en esa categoría, imponiéndose sobre clásicos como “Survivor” y “The Amazing Race”. “The Traitors” premia a aquellos que son capaces de mentir y manipular con U$S 250.000. “El dinero revelará quién es quién”, dice el avance.

Sumando juegos mentales, físicos y algunos condimentos de novela criminal, la acción se desarrolla en el majestuoso Castillo de Andross ubicado en el norte de Inverness, Escocia. En ese imponente escenario, 22 participantes luchan por un millonario botín (y por su vida).

The Traitors ganó el Emmy como Mejor Reality de Competencia. Foto: Euan Cherry/Peacock/ Universal +

Al frente de la acción está el conocido actor Alan Cumming, también escocés, que con su excentricidad y doble sentido irá guiándolos. Pero primero, seleccionará en secreto a unos pocos, los denominados “traidores”, responsables de hacerse pasar por “fieles” para engañar a los otros jugadores. Estos últimos tendrán que descubrir quiénes son los traidores de la temporada antes de que los eliminen.

Para lograrlo deberán enfrentar misiones de destreza física o de intelecto, muchas de ellas organizadas en equipos, en las que se pondrá a prueba no sólo su capacidad para resolver esos juegos sino también los límites de su lealtad. El programa combina estrategia, alianzas, engaños y deducción social, con un formato que incluye pruebas grupales, “asesinatos” nocturnos por parte de los traidores y votaciones en una mesa redonda para desterrar a los concursantes en medio de espeluznantes retos como ser enterrados vivos.

The Traitors ganó el Emmy como Mejor Reality de Competencia. Foto: Euan Cherry/Peacock/ Universal +

Por la noche, los traidores se reúnen en secreto para elegir al fiel que será eliminado. Este participante no aparecerá al día siguiente. Atención: si al final del juego sólo quedan fieles, el dinero se reparte entre ellos, pero si queda algún traidor, todos los dólares serán para él.

Dónde ver “The Traitors” en la Argentina

En Universal + están disponibles las primeras dos temporadas (la segunda desde el 12 de septiembre), compuestas por 11 episodios cada una. Y la tercera es la que acaba de llevarse cinco premios Emmy: Mejor Reality de Competencia, Anfitrión (Alan Cumming), Dirección, Edición y Fotografía para un Reality de Competencia. Les va tan bien en los Estados Unidos que ya tienen comprometidos 22 capítulos más.

The Traitors ganó el Emmy como Mejor Reality de Competencia. Foto: Euan Cherry/Peacock/ Universal +

A diferencia de la primera entrega, en la segunda todos los participantes son figuras reconocidas en USA por su participación en otras series de competencia y por sus habilidades para el deporte, como una manera de subir la vara y ganar más atención de los espectadores. Entre otros están como Johnny “Bananas” Devenanzio (“The Challenge”), Peppermint (“RuPaul’s Drag Race”), Maksim Chmerkovskiy (“Dancing with the Stars”), Janelle Pierzina (“Big Brother”, “The Amazing Race”), Dan Gheesling (“Big Brother”) y Parvati Shallow (“Survivor”), entre otros.

Entre ellos, Cumming brilla como un mordaz anfitrión y asegura que cuando conduce este ciclo, “me siento en una vorágine. Es otra forma de actuar, con otra estructura, pero con muchísima intensidad”. Además incorporó a su perrita rescatada Lala, que se ha convertido en una co-presentadora del show.