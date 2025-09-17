Shakira agregó nueva fecha para diciembre en el estadio Vélez: cuándo y dónde comprar las entradas para su show

La cantante agotó en tiempo récord las entradas para sus shows del 8 y 9 de diciembre y a pedido del público sumó una nueva fecha.

Shakira. REUTERS/Cristina Sille.

Luego de agotar las entradas para sus conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez en medio de un furor total, la superestrella global Shakira anunció, a pedido del público, un tercer show para el jueves 11 de diciembre.

La locura en la venta de tickets confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Shakira agregó nueva fecha. Foto: prensa Fenix.

La preventa Santander Visa estará disponible a partir de este jueves 18 de septiembre en la página web de Entrada Uno, por 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero). Una vez finalizada la preventa comenzará la venta general.

Los shows de Shakira

En su paso por Latinoamérica, Shakira logró un récord de estadios sold out, convocando a más de 1 millón de personas y generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó.

Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única latina incluida en el chart.

Recital de Shakira en Estados Unidos. Foto: EFE

Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras.

Shakira en Argentina. Foto: NA / Maximiliano Luna.

En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).