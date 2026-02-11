Así se ve en la actualidad la mansión olvidada de Shakira:

Shakira. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Entre las incontables propiedades de Shakira, hay una escondida que pocos conocen: la mansión ubicada en Uruguay que en la actualidad se encuentra en estado de abandono. Cuando se construyó, en el departamento de Maldonado, fue para que sea un refugio alejado del ruido y rodeado de naturaleza, ya que se encuentra en la playa y con acceso directo al mar.

Sin embargo, con el pasar de los años, el hogar no recibió más visitas y ahora está totalmente abandonado. Según los videos difundidos, hay sectores del exterior que están deteriorados, ambientes vacíos y rincones que dejaron de ser un lujo.

La chacra de Shakira en la actualidad. Foto: captura América TV.

Las características de la mansión de Shakira en Uruguay

El hogar está rodeado de naturaleza, con vistas al océano y lejos de la urbanización. La ubicación fue uno de los puntos principales de la construcción, ya que funcionaba como una especie de retiro, lejos de los ruidos.

La mansión abandonada de Shakira tiene 7 ambientes distribuidos en dos plantas y con habitaciones amplias. Además, resaltan los ventanales, que son de gran tamaño para que la luz natural ilumine los espacios y se convierta en una vista privilegiada.

La chacra de Shakira en la actualidad. Foto: captura América TV.

Uno de los sectores más destacados de la casa es el solárium, que cuenta con vistas al océano. Sin embargo, en la actualidad ya no cumple su función y está totalmente abandonado.

La historia detrás de la mansión se remonta al romance entre Shakira y Antonio de la Rúa. Cuando mantenían una relación, ambos decidieron que esa mansión fuera su refugio lejos de las cámaras, pero cuando llegó la separación, la casa quedó en el olvido.

La chacra de Shakira en la actualidad. Foto: captura América TV.

El emotivo momento del show de Shakira en Argentina: cantó “Acróstico” junto a sus hijos

Shakira se presentó con tres fechas en el estadio de Vélez Sarsfield. En una de las noches en Buenos Aires, protagonizó un momento más que emotivo en su show: cantó por primera vez con sus hijos en vivo.

La artista interpretó “Acróstico” con Sasha y Milán, los niños que tuvo durante su matrimonio con Gerard Piqué. Juntos lograron un clima cargado de emoción y nostalgia que terminó por conmover a todo el estadio.

Shakira cantó con sus hijos en Vélez. Fuente: Camila Tomaselli

Además, se mostró emocionada por su regreso al país: “¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentinayo siento que estoy en casa?Serán los tantos años que venimos queriéndonos, acompañándonos. Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor queno se acaba y que continúa.Gracias por esperarme, gracias por estar aquí. ¡Definitivamenteno hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada argentina!”.