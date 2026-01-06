Shakira puede volver a Sudamérica antes de lo esperado: en qué país se presentaría gratis

La cantante, que lleva adelante la gira de “Las Mujeres Ya No Lloran”, estaría en tratativas para presentarse en un icónico festival.

Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.

Shakira tuvo un exitoso paso por Argentina, esta vez con la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. La cantante colombiana dio cinco shows en el país: tres en Buenos Aires y dos en Córdoba. Sin embargo, podría regresar a Sudamérica antes de lo esperado, con una propuesta más que atractiva.

Todo indicaba que la etapa de Sudamérica ya había terminado para su tour. Sin embargo, habría negociaciones en curso para que regrese a la región, para dar un imponente recital que tendría entradas gratis.

Shakira en Vélez. Foto: prensa Fenix

¿Shakira vuelve a Sudamérica?

Según lo informado por Vanity Brasil, hay charlas que se desarrollan para que Shakira se presente en Río de Janeiro, siguien la línea de las presentaciones de Madonna y Lady Gaga.

La información señala que están caídas las tratativas para que la cantante se presente en el Estadio Morumbí de San Pablo. Esto tiene un motivo: una supuesta cláusula de exclusividad.

“Su agenda habría sido bloqueada debido a una cláusula de exclusividad con el festival Todo Mundo no Rio. El evento, que valora la grandeza y la exclusividad, habría requerido que la visita de la artista al país se concentre en Río de Janeiro”, indicó el medio brasileño.

Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.

Si se repite lo hecho por Madonna y Lady Gaga en los últimos años, el recital se llevaría adelante en las playas de Copacabana, lo que representaría una convocatoria masiva a niveles históricos.

El emotivo momento del show de Shakira en Argentina: cantó “Acróstico” junto a sus hijos

Shakira se presentó con tres fechas en el estadio de Vélez Sarsfield. En una de las noches en Buenos Aires, protagonizó un momento más que emotivo en su show: cantó por primera vez con sus hijos en vivo.

La artista interpretó “Acróstico” con Sasha y Milán, los niños que tuvo durante su matrimonio con Gerard Piqué. Juntos lograron un clima cargado de emoción y nostalgia que terminó por conmover a todo el estadio.

Shakira cantó con sus hijos en Vélez. Fuente: Camila Tomaselli

Además, se mostró emocionada por su regreso al país: “¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina yo siento que estoy en casa? Serán los tantos años que venimos queriéndonos, acompañándonos. Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor que no se acaba y que continúa. Gracias por esperarme, gracias por estar aquí. ¡Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada argentina!”.