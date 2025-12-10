Shakira hizo historia en el estadio Vélez: cantó “Acróstico” por primera vez en vivo junto a sus hijos Sasha y Milán

La colombiana regresó al país para presentarse en el estadio Vélez y dejó en claro que sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo, manteniéndose en la cima de la música latina pese al paso del tiempo.

Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.

Shakira volvió al país para presentarse en el estadio Vélez, de la mano de Fénix Entertainment, y volvió a demostrar que es una de las artistas más influyentes del mundo. En el marco de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí)” la colombiana hizo historia este lunes y martes con un show con todos los condimentos y dejó en claro que sigue en la cima absoluta de la música latina.

Desde que puso un pie en el escenario, quedó claro que Shakira no solo convoca fanáticos, sino que reúne una auténtica legión que la acompaña, canta y festeja cada show como si fuera el último.

Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.

“¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina yo siento que estoy en casa? Serán los tantos años que venimos queriéndonos, acompañándonos. Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor que no se acaba y que continúa. Gracias por esperarme, gracias por estar aquí. ¡Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada argentina!”, expresó la colombiana a pura emoción.

Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.

Las canciones que cantó Shakira

La lista de canciones fueron todas un éxito. Shakira presentó un setlist que recorrió todas las etapas de su carrera.

Comenzó desde sus himnos como “Estoy Aquí” y “Ojos Así”, hasta éxitos globales como “Suerte”, “Waka Waka”, “La Tortura”, “BZRP Music Sessions #53”, “TQG”, “Te Felicito” y el tan esperado y favorito de sus fans “Día de Enero”.

Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.

Uno de los instantes más emotivos del show llegó con “Acróstico”, cuando sus hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con Gerard Piqué, subieron al escenario para acompañarla. Juntos lograron un clima cargado de emoción y nostalgia que terminó por conmover a todo el estadio.

Shakira en Vélez junto a sus dos hijos, Sasha y Milán. Foto: Canal 26.

Además, cantó una versión a modo salsa de “El Chantaje” y en “La Pared”, el tema que lanzó para Spotify Anniversaries, fue acompañada por la Orquesta Estable del Teatro Colón. Cada tema fue recibido con ovación, saltos y un coro masivo que hizo temblar el estadio. La gente no dejó de bailar, cantar y vibrar durante las casi dos horas de show.

Otro gran momento de la noche fue cuando cantó “Día Especial”, una canción coescrita y coproducida junto a Gustavo Cerati, mientras se proyectaban imágenes de él en pantalla. Fue el primer concierto histórico de Shakira rindiendo homenaje a su amigo.

Shakira homenajeó a Gustavo Cerati. Video: prensa Fenix.

En cuanto a la producción, Shakira ofreció un espectáculo con todos los condimentos: sonido impecable, visuales de altísima calidad, pantallas en 8K, láseres, cambios de vestuario y coreografías explosivas; todo perfectamente sincronizado, demostrando una vez más que la artista opera a un nivel técnico y creativo de primer nivel.

Shakira volverá a subirse al escenario en el estadio Vélez este jueves en el marco de su último show en Buenos Aires, para después ir a brillar en Córdoba, donde se presentará el 14 y 15 de diciembre.