Fuga, crimen y un pasado oscuro: de qué trata el nuevo thriller de Disney+ protagonizado por Samara Weaving

El filme de acción fue grabado principalmente en localidades del estado de Ohio, incluyendo Sandusky, Euclid y las ciudades de Cleveland y Toledo. ¿Cómo surgió la trama?

Velocidad Salvaje, película. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

Uno de los recientes estrenos de Disney+, la película “Velocidad salvaje”, se convirtió en una de las más vistas de la plataforma por la intensidad que maneja y por contar con un elenco de lujo.

La película sigue los pasos de quien fue, en su adolescencia, la conductora de escape de unos delincuentes. La joven se reencuentra con su pasado oscuro cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvarle la vida a su exnovio que no es nada fiable.

Velocidad Salvaje, película. Foto: Zac Popik

Dónde se grabó “Velocidad salvaje”

El filme fue filmado principalmente en localidades del estado de Ohio, incluyendo Sandusky, Euclid y las ciudades de Cleveland y Toledo, donde los ciudadanos recibieron al equipo de rodaje con los brazos abiertos.

Velocidad Salvaje, película. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

En “Velocidad salvaje”, quienes conozcan Cleveland, descubrirán locaciones emblemáticas de la ciudad como Ohio City Brew Stop, Dunlap’s Corner Bar, Superior Restaurant, Marsha’s Soul Food Café y el Tri-C Metro Campus.

Cómo surgió la trama de la película

La idea central de la película nació cuando Shawn Simmons, guionista y director de “Velocidad salvaje” escuchó una anécdota que llamó su atención. “Escuché una historia sobre unos chicos que llevaban a sus padres en coche porque eran alcohólicos, y recuerdo haber pensado: ‘qué trágico origen para una joven que se convierte en conductora de fuga’”, expresó el cineasta.

Velocidad Salvaje, película. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

En la historia, Edie fue criada en un barrio peligroso por una mamá adictra y un papá estafador, y enviada a varios hogares para dormir donde sufrió abusos. Aguerrida, astuta y estratégica, desarrolló una gran determinación que le impide a su pasado arremeter contra ella.

Elenco de la película

La película está escrita y dirigida por Shawn Simmons y protagonizada por Samara Weaving en el papel principal de Edie, también conocida como Eenie Meanie.

Velocidad Salvaje, película. Foto: Zac Popik

Además, el elenco es completado por Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park, con Steve Zahn y Andy Garcia.

Tráiler de “Velocidad salvaje”