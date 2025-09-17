Se destacó en cines, es de Pixar y es para todas las edades: el éxito que se estrenó en Disney+

La película animada tuvo una gran aceptación en los cines, por lo que se espera un éxito similar en su llegada al streaming.

Elio, película. Foto: Disney/Pixar

La película animada de Disney y Pixar, “Elio”, ya se estrenó en la plataforma de Disney+ y se espera que sea muy bien recibida por la audiencia gracias a su historia especial y apta para toda la familia. Además, en los cines también fue un éxito.

La historia principal del filme resuena ya que aborda temas muy importantes para todas las edades: el valor de la amistad y la búsqueda constante de identidad en un mundo repleto de oportunidades.

De qué se trata “Elio”

“Durante siglos, el ser humano ha clamado al universo en busca de respuestas. En este largometraje de Disney y Pixar lleno de diversión y acción, ¡el universo responde! Esta aventura cósmica nos presenta a Elio, un fanático del espacio con una imaginación muy activa y una gran obsesión por los extraterrestres”, es la sinopsis oficial de la película.

Elio, película. Foto: Disney/Pixar

“Por eso, cuando es teletransportado al Comuniverso, una organización interplanetaria con representantes de galaxias lejanas, Elio se mete de lleno en una épica misión. Erróneamente identificado como el líder de la Tierra, Elio debe forjar nuevos lazos con excéntricas formas de vida extraterrestres, evitar una crisis de proporciones intergalácticas y, de algún modo, descubrir quién está destinado a ser y cuál es su lugar”, agrega la plataforma de Disney+.

Elio, película. Foto: Disney/Pixar

Elenco de “Elio”

Yonas Kibreab

Zoe Saldaña

Remy Edgerly

Brendan Hunt

Brad Garrett

Jameela Jamil

Elio, película. Foto: Disney/Pixar

