La otra hermana de Ellen MacKenzie en Blood of My Blood: el vínculo oculto con Jenny Murray

Aunque en la serie original casi no se la menciona, Blood of My Blood rescata a Janet MacKenzie, la hermana menor de Ellen. Su historia, apenas conocida en los libros, revela el origen del nombre de uno de los personajes más queridos de la saga.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Muchos pensaron que solo verían cuatro hermanos MacKenzie al inicio de 'Outlander: Blood of My Blood’ Ellen, Colum, Dougal y Yocasta. Sin embargo, existe una quinta hermana: Janet. Aunque su aparición es breve, cada vez que habla, sus palabras aportan significado o ayudan a cerrar ciertas escenas.

Janet MacKenzie se introduce en el primer episodio de la temporada y también aparece en el segundo. Tras resolverse la cuestión sobre quién heredará el título de laird, Janet desaparece de la trama hasta la boda de Ellen al final de la temporada, lo que tiene sentido considerando que ya está casada.

Janet MacKenzie en Blood of My Blood. Foto: STARZ.

El nombre de Jenny Fraser está inspirado de Janet

En la serie, Janet es mencionada de manera mínima. La mayoría de los detalles sobre ella provienen de los libros. Por ejemplo, el nombre de Jenny Fraser Murray se inspira en la hermana menor de Ellen, Janet.

En cuanto a su vida personal, Janet conserva el apellido MacKenzie porque, según los libros, se casa con otro MacKenzie, aunque en algunos pasajes se le llama Alexander Hay de Crimond. Ellen interviene para concertar su matrimonio, y aunque se disculpa en la serie por ello, Janet parece satisfecha con la unión arreglada.

Jenny Fraser Murray. Fuente: Instagram @outlander_starz

Sobre su muerte, los detalles son escasos. Se supone que Janet falleció joven, probablemente antes del nacimiento de Jenny, lo que explicaría por qué Ellen le puso ese nombre a su hija en lugar de seguir la tradición familiar.

Según The Outlandish Companion, Janet y Alexander no tuvieron hijos, y aunque podría haber muerto durante un parto, también es posible que falleciera antes de concebir.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Queda por ver cómo la serie adaptará su historia. Después de la fuga de Ellen con Brian, ¿volverá a encontrarse con alguna de sus hermanas? En los libros se indica que Ellen se alejó de su familia, pero la serie podría tomar un rumbo ligeramente diferente.