La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico tras su cirugía torácica

El ex participante de Gran Hermano continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras su grave accidente de tránsito. Conocé todos los detalles en la nota.

Thiago Medina. Foto: Instagram

Thiago Medina fue sometido a una intervención torácica sin complicaciones y se encuentra estable, según el parte médico que compartió su ex pareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis.

El joven de 22 años lleva una semana internado, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo y ahora, tal como explicó Celis, el ex participante cuenta con “buena reparación costal”.

Parte médico de Thiago Medina tras su operación. Foto: Instagram

La misma influencer indicó, asimismo, que Medina “permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, explicó que “se encuentra estable” y destacó que el padre de sus hijas “no requiere drogas para mantener la presión estable”.

No obstante, la también ex participante del reality en donde se conocieron, insistió en el pedido de rezos en nombre de Thiago.

Daniela Celis y Thiago Medina. Fotos: Instagram.

“Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración, porque toda la fé, luz y fuerzas llegan”, cerró.