Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue operado de urgencia tras sufrir un grave accidente en moto

El joven de 22 años chocó contra un auto y debió ser operado de urgencia. Su estado es delicado y se encuentra con pronóstico reservado.

Thiago Medina. Foto: Instagram/thi4go_km

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, se encuentra internado en un hospital de Moreno tras protagonizar un grave accidente de tránsito mientras circulaba en moto. El hecho ocurrió este viernes por la noche y, debido a la magnitud del impacto, el joven de 22 años debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

La noticia fue confirmada en LAM (América TV) por el conductor Ángel de Brito, quien comentó en vivo: “La información que nos enteramos en el corte fue que tuvo un accidente terrible Thiago, el exparticipante de GH, tan conocido, quien también es ex de Pestañela”. Acto seguido, añadió: “Es bastante delicado porque está con pronóstico reservado e internado en un hospital de Moreno”.

Thiago Medina. Foto: Instagram

Pepe Ochoa, también integrante del programa, aportó más detalles sobre el siniestro y explicó que Medina circulaba en moto cuando, alrededor de las 20, chocó contra un automóvil. Según sus palabras, el hecho se habría producido en una zona con señalización deficiente: “Es una noticia en construcción pero por lo que tengo entendido se dio en un lugar donde hay un cruce con poca señalización, y con las velocidades hay muchos accidentes”.

Esta mañana, Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas Laia y Aimé, utilizó su cuenta de Instagram para dar información directa desde el hospital.

Parte médico de Thiago Medina. Foto: Instagram / danielacelis01.

La exparticipante también aclaró anoche que el joven llevaba casco al momento del choque, aunque sufrió lesiones en un pulmón y el bazo, órganos comprometidos tras el impacto.

Por su parte, Ángel de Brito enfatizó en su programa: “Saben que cuando hay un pronóstico reservado es un estado delicado de salud. Fue un accidente muy fuerte”, y remarcó que “Él (Thiago) voló por arriba del auto”.

El accidente generó una fuerte ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Julieta Poggio, amiga cercana de la expareja y madrina de las mellizas, expresó su angustia con un pedido público: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.

Daniela Celis y Thiago Medina. Fotos: Instagram.

El estado de salud de Thiago Medina sigue bajo seguimiento médico, mientras familiares, amigos y seguidores aguardan un nuevo parte oficial sobre su evolución.