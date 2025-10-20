Thiago Medina expuso su impactante cambio físico tras el grave accidente de moto: “No puedo creer todo lo que pasó”

El ex participante de Gran Hermano volvió con todo a las redes sociales y mostró su avance.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Thiago Medina logró recuperarse y recibir el alta médica después de 28 días de estar internado. Durante ese período de tiempo luchó por su vida tras un grave accidente de moto que protagonizó el pasado 12 de septiembre.

Thiago Medina el día que salió del hospital. Foto: redes sociales.

En ese sentido, agradecido a la vida, a los médicos y a las cadenas de oración en su nombre, el exparticipante de Gran Hermano compartió un posteo en sus redes hablando sobre su recuperación y sus cambios físicos.

“Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. Estoy feliz de estar vivo”, comenzó escribiendo el streamer junto a una foto de su actual físico.

Thiago Medina semanas después de haber recibido el alta. Foto: redes sociales.

Luego, añadió: “Entre todo lo que me pasó, también bajé 20 kilos. Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté 2 kilos”.

Daniela Celis contó detalles del calvario que vivió durante la internación de Thiago Medina

Daniela Celis volvió al streaming y contó detalles de lo que vivió durante los 28 días en Thiago Medina estuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“Fueron 28 días, de los cuales 21 estuvo en coma inducido, donde estaba su cuerpo pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, aseguró Daniela.

“Él no recuerda nada del coma inducido. Entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente”, detalló la influencer. Luego recordó su charla que tuvo con el hombre que socorrió a Thiago y cómo su ex le expresó su deseo de volver a estar con sus pequeñas hijas, Laia y Aimé.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

“Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena. Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”, recordó.

“Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos... La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien. Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola”, concluyó Celis, que no dudó en recibir nuevamente en su casa a Thiago para que continúe a su lado su recuperación.