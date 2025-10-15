Generó polémica: el nuevo trabajo de Thiago Medina tras estar internado

El ex participante de Gran Hermano volvió con todo a las redes sociales y muchos usuarios no acompañaron su promoción de productos. Qué fue lo que sucedió, en la nota.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

Tras 28 días internado luchando por su vida en terapia intensiva, Thiago Medina consiguió un nuevo trabajo y Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, lo mostró en las redes sociales. Pero lejos de alegrarse, los seguidores de los ex hermanitos comenzaron a dejar comentarios negativos.

Lo que sucedió, fue que Thiago promocionó el sorteo de un iPhone, pero las condiciones para participar son polémicas. “Gracias a todos ustedes por bancarnos. Ahora nos toca a nosotros devolverles un poco de todo el amor que nos mandan. Se va otro teléfono. Para participar seguí a todas las cuentas que sigue esta cuenta (11 perfiles) y comentá lo que quieras”, se lee en la publicación.

El nuevo trabajo de Thiago Medina Foto: Captura

La publicación, cayó tan mal que Daniela fue acusada por usar “al padre de sus hijas para hacer negocios” y de exponerlo a las redes sociales pese a que se encuentra débil y algo desmejorado tras pasar tantos días en terapia intensiva.

En los comentarios del sorteo, además, se puede leer: “Se pusieron a hacer chivos apenas revivió”, “La de armar un CV no la saben... la de promocionar sorteos truchos sí” y otros comentarios hirientes.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram.

Thiago Medina pasó el domingo en familia tras el alta

Días atrás, Thiago Medina salió de terapia intensiva luego de estar 28 días internado por un grave accidente en moto. Ahora, pudo disfrutar un domingo familiar junto a sus dos hijas, mostrando una gran mejoría con respecto a su salud y un tierno momento que quedó grabado.

El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) convive junto con su ex pareja Daniela Celis, quien estuvo incondicionalmente durante la internación, y sus dos hijas gemelas Aimé y Laia.

El tierno video de Thiago Medina junto a sus hijas luego de recibir el alta. Video Instagram @thi4go_km

Este domingo, Julieta Poggio, su amiga y excompañera del reality, fue a visitarlos y compartió un video donde se puede ver al joven caminando de la mano con las gemelas. “Domingo en familia”, escribió la artista y compartió una foto donde aparece abrazada a las pequeñas.