Thiago Medina reapareció en un evento nocturno tras recuperarse de su dramático accidente: “Pedí permiso a los doctores”

El exparticipante de Gran Hermano logró recuperarse y contó que está volviendo a su vida normal de a poco. Este miércoles participó de un evento junto a Daniela Celis y Julieta Poggio.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Luego de su dramático accidente de moto que lo dejó en coma por varias semanas, Thiago Medina reapareció en un evento nocturno. Ahora, el exparticipante de Gran Hermano se encuentra viviendo junto a su expareja Daniela Celis, mientras continúa con su proceso de rehabilitación.

En las últimas horas, el streamer celebró el volver a su vida normal con un posteo en sus redes sociales. En las imágenes, Medina posó en la alfombra roja de la fiesta de Paparazzi, junto a Daniela Celis y Juli Poggio: “Halloween time. Volviendo al ruedo”.

Thiago Medina reapareció en un evento nocturno. Foto: NA.

En diálogo con la prensa de la revista, Medina habló sobre su avanzada recuperación luego de pasar 28 días en terapia intensiva: “De a poquito voy tomando fuerza, hago ejercicios que me mandan los doctores, con medicamentos y recuperándome. Reposo absoluto. Vine porque pedí permiso a los doctores y me dijeron que sí”.

Además, habló sobre su relación con Daniela Celis, luego de que trascendiera que le habría propuesto casamiento: “Se lo dije en serio, no hay apurar las cosas, todo a su tiempo, si se tiene que dar, se dará”. Y agregó: “Estamos bien, nos llevamos bien, disfrutando ahora la familia, puedo acompañar a mis hijas. Ahora que puedo caminar, las llevo a la plaza”.

Thiago Medina expuso su impactante cambio físico tras el grave accidente de moto

Thiago Medina logró recuperarse y recibir el alta médica después de 28 días de estar internado. Durante ese período de tiempo luchó por su vida tras un grave accidente de moto que protagonizó el pasado 12 de septiembre.

Thiago Medina el día que salió del hospital. Foto: redes sociales.

En ese sentido, agradecido a la vida, a los médicos y a las cadenas de oración en su nombre, el exparticipante de Gran Hermano compartió un posteo en sus redes hablando sobre su recuperación y sus cambios físicos.

“Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. Estoy feliz de estar vivo”, comenzó escribiendo el streamer junto a una foto de su actual físico.

Thiago Medina semanas después de haber recibido el alta. Foto: redes sociales.

Luego, añadió: “Entre todo lo que me pasó, también bajé 20 kilos. Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté 2 kilos”.