“Belén”, la película que representará a Argentina en los Oscar y Goya: ¿se puede ver en streaming?

El film, protagonizado y dirigido por Dolores Fonzi, competirá por una nominación en la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo de 2026. Mirá el tráiler dentro de la nota.

"Belén", la película argentina elegida para participar de los premios Oscar. Foto: Prime Video.

La película “Belén” causa una impresión positiva desde su estreno. El film, inspirado en el libro “Somos Belén” de Ana Correa, fue seleccionada días atrás para representar a la Argentina en los Premios Oscar 2026, en la categoría de “Mejor Película Internacional”.

La producción argentina buscará quedar entre las nominadas para la gran ceremonia, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en Estados Unidos. Como si fuera poco, la película dirigida por Dolores Fonzi también fue elegida para competir en los premios Goya, en la categoría “Mejor Película Iberoamericana”.

¿Se puede ver “Belén” en streaming?

La película se encuentra en las salas de cine de Argentina, donde fue estrenada el pasado jueves 18 de septiembre. Por el momento, es el único sitio donde se puede ver el film.

De todos modos, se suma a la creciente lista de películas originales argentinas de Prime Video, tras el éxito de “Argentina, 1985″, ganadora del Globo de Oro. La película pasará a formar parte de la plataforma de streaming cuándo concluya su actual paso por los cines, aunque todavía no hay fecha de estreno.

La sinopsis de “Belén”

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina. “Belén” sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

La dirección y el elenco de “Belén”

“Belén” está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films. La película es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

"Belén", la primera seleccionada para representar a Argentina en la candidatura a los Oscars 2026. Foto: Instagram

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros.