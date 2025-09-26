La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tiene fecha confirmada: cuál es el lugar elegido y el motivo detrás de la decisión

Así lo confirmó la periodista Paula Varela en Intrusos, donde además adelantó detalles de una de las bodas más esperadas del año y reveló los motivos que llevaron a la pareja a dar este paso.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

Después de varias idas y vueltas, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a apostar por el amor, pero esta vez decidieron hacerlo a lo grande. En su mejor momento como pareja, eligieron casarse y sellar su vínculo de manera especial. Así lo contaron en Intrusos (América TV), donde revelaron detalles sobre el lugar, la fecha y los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

“Yo descreía mucho de ese casamiento porque me daba raro que ella se case, pero me tiraron la data de por qué se casa, me confirman que se casarían”, reveló la periodista Paula Varela.

“Es el lugar donde se casó Cande Tinelli, donde se casó Stefi Roitman, muy lindo lugar”, haciendo referencia a Dok Haras, una estancia ubicada en Exaltación de la Cruz donde también se habían casado Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

“Están buscando proveedores porque el lugar solo te da el espacio. No te da el catering, no te da nada. Bueno, pero por eso están tanto con el tema de los proveedores”, detalló Varela.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían: el motivo detrás de la decisión

Con respecto al motivo de la decisión, más allá del amor, la periodista Paula Varela afirmó: “Ellos decidieron que se van a vivir a Miami. El lugar elegido para vivir es Miami. Él está jugando en Miami. Ella estuvo viviendo mucho en España. Pero ella necesita tener este casamiento, más allá del amor que se tienen, para poder trabajar tranquila allá en Miami y moverse”.

“La decisión de Rodrigo de Paul de terminar jugando en Miami fue por ella. Fue por ella porque era el mejor lugar. No por Messi, no por estar con Messi”, agregó.

“Ellos se aman, pero también el tema de casarse ahora es porque como se van a vivir a Miami, obviamente van y vienen, tienen casa en todos lados. Pero como se van a alojar en Miami, van a vivir ahí”, afirmó Varela, revelando los motivos de la decisión.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: NA

La fecha elegida para la boda

“Ella hace el recital ahora, en noviembre, termina de hacer Futura justamente a fines de noviembre, pero la idea es que ya en diciembre ella esté libre y el 20 de diciembre sería la fecha y ya ella se mudaría con De Paul a Miami. A mí la fecha que me dieron es el 20 de diciembre”, concluyó la periodista.

De esta manera, Tini y De Paul se preparan para dar uno de los pasos más importantes de su relación. Una boda que promete ser de las más esperadas del año y que, sin dudas, marcará un nuevo capítulo en la historia de amor que tantas veces dio de qué hablar.