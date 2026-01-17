Andy Muschietti, director de cine y guionista argentino. Foto: Instagram.

El universo de “It”, una de las adaptaciones más exitosas de la obra de Stephen King, atraviesa un nuevo momento de expansión. El reciente estreno de “Bienvenidos a Derry”, la serie spin-off que profundiza en los orígenes del terror que acecha al pueblo ficticio, reavivó el interés de millones de fanáticos y volvió a poner en primer plano a la franquicia cinematográfica dirigida por Andy Muschietti.

En este clima de renovada expectativa, el cineasta argentino sorprendió al revelar que trabaja en una versión definitiva de su duología de It. La propuesta apunta a reunir las dos películas estrenadas en 2017 y 2019 en un solo montaje extendido, acompañado por una gran cantidad de material inédito que nunca llegó a las salas de cine.

La confirmación llegó a través de una sesión de preguntas y respuestas realizada en Reddit, donde Muschietti se mostró entusiasmado con la posibilidad de concretar este proyecto largamente deseado.

“Sigue siendo un gran sueño para mí. Como hemos estado muy involucrados en este programa, no habíamos tenido tiempo. Cruzo los dedos”, expresó el director, aludiendo a su reciente participación en la serie derivada.

Según explicó, esta versión definitiva de It tendría una duración superior a las seis horas, lo que permitiría desarrollar con mayor profundidad a los personajes, los conflictos y el clima opresivo que caracteriza a la novela original de Stephen King. En ese sentido, el propio Muschietti sugirió que la experiencia podría asemejarse al histórico telefilm de los años 90, que también apostó por un relato extenso y dividido en partes.

El proyecto, sin embargo, todavía no cuenta con luz verde oficial. La decisión final dependerá de Warner Bros., estudio responsable de la franquicia, que atraviesa un período de incertidumbre en medio de negociaciones empresariales y de una fuerte competencia entre las grandes plataformas de streaming. La disputa entre Netflix y Paramount por la compra de la productora suma un factor de complejidad al futuro de los contenidos.

Mientras tanto, el éxito de Bienvenidos a Derry y el interés sostenido del público refuerzan la vigencia de It como uno de los universos de terror más convocantes de los últimos años. La posibilidad de una versión definitiva, con más de seis horas de duración y escenas inéditas, aparece así como una promesa que entusiasma a los seguidores de Stephen King y del cine de terror contemporáneo.

Por el momento, la iniciativa permanece en el terreno de las ganas y la posible planificación, pero las declaraciones de Muschietti dejan en claro que la historia de Pennywise todavía tiene mucho por ofrecer.