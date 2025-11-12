“It Bienvenidos a Derry”: los 3 personajes de la serie que tienen parentescos con otros protagonistas de la saga

Si bien la producción de Andy Muschietti no es una adaptación propiamente dicha, si revisita pasajes enteros del texto original que establecen vínculos entre el pasado y la actualidad. Conocé las curiosidades.

It: Bienvenidos a Derry, serie. Foto: HBO Max.

“It: Bienvenidos a Derry”, la serie Andy Muschietti basada en la obra terrorífica de Stephen King, se convirtió en uno de los grandes éxitos de HBO Max. En este contexto, muchos fanáticos descubrieron detalles relacionados a los personajes de la producción.

Si bien “It: Bienvenidos a Derry” no es una adaptación propiamente dicha, si revisita pasajes enteros del texto original que establecen vínculos entre todo lo narrado hasta el momento y lo que la serie desea relatar a lo largo de sus capítulos.

Por ejemplo, los fanáticos ya descubrieron tres personajes que forman parte del universo original en los capítulos más recientes. A continuación, te revelamos quiénes son y por qué es probable que tengan una destacada actuación durante el transcurso de la serie.

Los 3 personajes de “It: Bienvenidos a Derry” que forman parte del universo original

El mayor Leroy Hanlon

El mayor Leroy Hanlon, personaje de "It: Bienvenidos a Derry" Foto: HBO Max.

Es el personaje más evidente en la serie de referencias de “It: Bienvenidos a Derry” con respecto al universo original. Hasta ahora, solo vimos un piloto condecorado que sufre de una extrañísima condición debido a una herida de guerra: no tener miedo.

Leroy aparece otra vez en el futuro de la saga. En la película “It” (2017), es el severo abuelo de Mike Hanlon (Chosen Jacobs), que dirige un matadero cercano en Derry. Para la ocasión, es interpretado por Steven Williams.

La evolución del personaje de un comprometido militar a un hombre lleno de ira, no es menor. El pequeño hijo del personaje es el padre de Mike que, junto a su mujer, morirá asesinado en medio de las llamas.

Teddy

Teddy, personaje de "It: Bienvenidos a Derry" Foto: HBO Max.

El pequeño fue testigo de uno de los momentos más aterradores del primer capítulo. Luego de conversar con sus padres sobre los horrores del Holocausto nazi, sufrió en su propia habitación una imagen de pesadilla.

La de una lámpara creada a partir de piel humana rodando por el fuego en medio del fuego. Tal y como su padre le había descrito que ocurría en los infames campos de concentración.

También, Teddy es parte de una familia esencial en el universo de “It”. Los Uris son los parientes del querido y recordado Stan Uris, el miembro de los Perdedores que terminó por suicidarse en medio del asedio de Pennywise siendo ya un hombre adulto.

Lilly Bainbridge

Beverly, personaje de "It: Bienvenidos a Derry" Foto: HBO Max.

Todo parece suponer que Lilly Bainbridge es la madre de Beverly. Es especial, porque lo poco que se sabe del personaje coincide paso a paso con lo visto hasta ahora acerca de la única sobreviviente de la tragedia del cine del primer capítulo.

Según la propia Beverly, su madre se suicidó después de una larga y compleja enfermedad mental, provocada por una serie de sucesos traumáticos.

Alvin Marsh, futuro padre de Beverly, es un alumno de la escuela de Derry en la misma época en que Lily se encuentra en la institución. Un dato que prueba su nombre en una de las paredes del lugar en el primer capítulo de la saga.