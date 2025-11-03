“It Welcome to Derry”: todas las referencias al universo de Stephen King en la nueva serie del argentino Andy Muschietti

La nueva producción de HBO Max sobre el terrorífico payaso Pennywise está dejando a más de uno sin dormir. Guiños, referencias ocultas y easter eggs que conectan con el multiverso del escritor estadounidense

It Foto: @ITMovieOfficial

“It: Welcome to Derry”, la nueva serie del argentino Andy Muschietti, está siendo furor en HBO Max. Desde referencias a un importante club del futbol sudamericano hasta los guiños más enrevesados para otras obras de Stephen King, los fans se deleitan buscando easter eggs y sorpresas en cada detalle de la precuela sobre el espeluznante payaso.

La propuesta audiovisual consiste en un viaje al pasado para conocer los orígenes de la entidad sobrenatural que es capaz de cambiar de forma y se alimenta principalmente del terror que produce en sus víctimas. A su vez, se conoce el ambiente donde se desarrolla esta trágica historia: Derry.

El pueblo de la novela de Stephen King no es solamente el escenario de los acontecimientos, sino que la ciudad misma está internamente corrompida por los eventos sobrenaturales que la asedian, convirtiéndose en un poblado sin memoria que permite que el mal se alimente sin que nadie le ponga un freno.

It: Welcome to Derry. Foto: HBO Max

Los guiños de It: Welcome to Derry al universo de Stephen King

Dick Halloran

Quien conduce el jeep en la base militar es nada más ni nada menos que Dick Halloran, el cocinero de El Resplandor -otra novela de Stephen King llevada al cine, esta vez por Stanley Kubrick- que tiene un papel muy especial dentro de una escena crucial en It, por lo que posiblemente lo volvamos a ver más adelante.

Mayor Leroy Hanlon

Es el abuelo de Mike Hanlon (del Club de los Perdedores). Fue un veterano que sobrevivió al incendio del Black Spot, club nocturno que era frecuentado por la comunidad afroamericana. Allí presenció una de las primeras formas de It en Derry. La presencia de It en ese momento refuerza la idea de que la entidad se alimenta del odio y la violencia humana.

La Tortuga

Es una fuerza mística del universo de Stephen King que representa la sabiduría y el equilibrio frente al caos. En It se la menciona como una presencia antigua que guía a quienes enfrentan el mal en Derry. En la mitología de King en general, la Tortuga es una entidad opuesta a It, simbolizando el bien frente al mal.

La Tortuga Foto: @ITMovieOfficial

Aparece en La Torre Oscura y otras obras, formando parte de la cosmología que conecta todas las historias de King. Es considerada una de las fuerzas más importantes del universo.

Juniper Hill

Es un hospital psiquiátrico ubicado en Maine, del multiverso del escritor. En IT, es donde internan a Henry Bowers, y también se menciona en libros como La Zona Muerta y El Juego de Gerald, reforzando la idea de que Maine es el epicentro del multiverso del autor norteamericano.

Alvin Marsh

El nombre Alvin Marsh aparece en un graffiti detrás de Marge. En IT, Alvin es el padre de Beverly Marsh (del Club de los Perdedores), recordado por su carácter violento y controlador.

La familia Uris

Durante uno de los capítulos vemos a una familia judía en una cena de Shabbat. En el detrás de escena se revela que Teddy se apellida Uris, lo que da cuenta de su vínculo con Stanley Uris, uno de los miembros del Club de Los Perdedores.

El mate del Independiente

Sobre el final del primer episodio se puede apreciar un escritorio sobre el cual reposa un mate, y en él, el escudo rojo y blanco de Independiente de Avellaneda. La referencia a los hinchas del Rojo no pasó desapercibida en redes sociales.

El mate con el escudo rojo y blanco ya había tenido repercusiones cuando, en el estreno de la segunda película de It, apareció Stephen King disfrutando de la típica infusión argentina, en un cameo que daría mucho de qué hablar.

Stephen King

¿Cuándo se estrenan los capítulos de “It: Welcome to Derry”?

El primer capítulo de la nueva serie “It: Welcome to Derry”, se estrenó el domingo 26 de octubre. Este es el cronograma de lanzamientos para los próximos episodios:

Episodio 3: 9 de noviembre de 2025

Episodio 4: 16 de noviembre de 2025

Episodio 5: 23 de noviembre de 2025

Episodio 6: 30 de noviembre de 2025

Episodio 7: 7 de diciembre de 2025

Episodio 8: 14 de diciembre de 2025

La octava entrega será la que culmine la temporada, por lo que los fanáticos podrán disfrutar de la serie hasta que termine el año. Los capítulos irán conociendo la luz semana a semana, siguiendo el modelo de estrenos al que HBO ya nos tiene acostumbrados.