Más allá de It: tres series inspiradas en novelas de Stephen King para maratonear durante el fin de semana

El icónico escritor no solo logró conquistar el mundo de la literatura, sino que también la mayoría de sus historias lograron reflejarse en la pantalla chica. Dónde ver estas adaptaciones.

11.22.63 Foto: Prime Video

El icónico escritor Stephen King no solo logró conquistar el mundo de la literatura, sino que también la mayoría de sus historias lograron reflejarse en la pantalla chica con adaptaciones que mezclan suspenso, terror y misterio.

A continuación, tres series ideales inspiradas en sus novelas para maratonear y dónde podés encontrarlas:

“11.22.63”

Basada en la novela homónima, sigue a un profesor que viaja al pasado para intentar impedir el asesinato de John F. Kennedy. Con James Franco como protagonista, combina ciencia ficción, historia y drama.

“El 22 de noviembre de 1963, tres disparos resonaron en Dallas, el presidente Kennedy fue asesinado y el mundo cambió. ¿Y si pudieras revertir el pasado? James Franco protagoniza este épico thriller de viajes en el tiempo de Bad Robot Productions, de JJ Abrams, basado en la exitosa novela de Stephen King. 11.22.63 explora el lado oscuro del sueño americano”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

- Dónde verla: disponible en Prime Video.

“Castle Rock”

Castle Rock. Foto: Hulu

Ambientada en la icónica ciudad ficticia creada por King, reúne personajes, lugares y elementos de varias de sus obras en una historia original de terror psicológico.

“‘Castle Rock’ es una historia original que combina la escala mitológica y la narración íntima de personajes, tejiendo una saga épica de oscuridad y luz, representada en los bosques de Maine”, es la sinopsis oficial de la plataforma.

- Dónde verla: disponible en Prime Video.

“The Outsider”

The Outsider. Foto: HBO Max.

Basada en la novela publicada en 2018, la serie combina policial, thriller y elementos sobrenaturales. Ben Mendelsohn y Cynthia Erivo protagonizan esta historia sobre un crimen inexplicable que desafía toda lógica.

- Dónde verla: disponible en HBO Max.