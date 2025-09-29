Los Simpsons vuelven al cine: revelan la fecha de estreno de la segunda película de la familia más famosa

Si no hay detalles de la trama, la noticia llegó a través de un póster en redes sociales. En el mismo, se ve una dona rosa característica y la mano de Homero.

Los Simpsons vuelven al cine Foto: Instagram @thesimpsons

Después de 20 años de espera, Los Simpsons volverán a la pantalla grande con una nueva película. Este lunes, 20th Century Studios reveló que el segundo film de la familia más famosa del mundo se estrenará en cines el 23 de julio de 2027.

Si bien la productora no brindó detalles de la trama, informó la fecha con un póster en sus redes sociales. En el mismo, se ve una dona rosa característica y el eslogan “Homer’s coming back for some seconds” (“Homero regresa por la segunda”).

Ahora, solo resta esperar novedades sobre qué le deparará a la familia integrada por Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie Simpson.

El éxito de la primera película de Los Simpsons

Los Simpson: la película fue estrenada en julio de 2007. En su primer fin de semana, el film animado recaudó 96 millones de dólares en 71 países.

Los productores Matt Groening, James L. Brooks, Mike Scully, Al Jean y Richard Sakai comenzaron su desarrollo en 2001 y el guion fue reescrito más de un centenar de veces (incluso después de animarla), lo que supuso que muchas escenas fueran eliminadas.

La película, dirigida por David Silverman y producida por Gracie Films, Nelvana y 20th Century Fox (productores también de la serie de televisión), parodia, entre muchos otros temas contemporáneos, el control por parte del estado, la familia, la religión y el medio ambiente.