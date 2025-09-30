“El primer posteo de nosotros tres”: Oriana Sabatini anunció su embarazo con un tierno video junto a Paulo Dybala

La cantante y el futbolista confirmaron la feliz noticia en redes sociales. El video.

Dybala y Oriana Sabatini, coronavirus

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron este martes en sus cuentas de Instagram que serán padres por primera vez. Lo hicieron a través de un tierno video donde mostraron la ecografía.

Las fotos que subió Oriana Sabatini por su aniversario con Paulo Dybala. Foto: Instagram @orianasabatini

La actriz publicó un video casero donde mostró una de las primeras imágenes de su bebé en camino, donde también se pueden escuchar sus latidos.

Oriana Sabatini anunció su embarazo

"Primer posteo de nosotros tres“, escribió Oriana emocionada. "Vamos a ser papás“, expresan ambos en el clip.

En el registro audiovisual se puede ver a ambos en la sala de la obstetra, mientras que ven por la pantalla la imagen de la ecografía. Además, mezclaron con otros fragmentos desde su casa.“Mirá, es igual a mí”, bromeó Sabatini.