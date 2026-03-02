Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Foto: Instagram.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez en Italia con la llegada de su primera hija en el hospital Policlinico Gemelli. Según indicaron los medios italianos, el parto se adelantó, ya que estaba previsto para el 11 de marzo, el día de cumpleaños de la flamante abuela, Catherine Fulop.

Tras el nacimiento, Paulo y Oriana pasarán dos días de descanso para disfrutar de su bebé en familia. En su momento, Oriana había considerado dar a luz en Argentina para estar cerca de su familia, pero finalmente decidió que la bebé naciera en Italia.

Según los portales italianos, el nombre elegido para la bebé es Gia, pero la noticia todavía no fue confirmada por los padres.

Las últimas palabras de Catherine Fulop antes de recibir a su nieta

Catherine Fulop llegó a Italia hace unas semanas para acompañar a Oriana durante el nacimiento de su primera bebé y, con muchas ansias, la ex modelo aprovechó sus redes sociales para plasmar todos sus sentimientos cargados de emoción y sensibilidad

“Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa”, escribió en sus redes sociales junto a algunas imágenes que mostraban cómo se preparaba la familia para recibir a la pequeña Gia, quien se adelantó unos días, ya que su nacimiento estaba previsto para el 11 de marzo.