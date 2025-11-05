Oriana Sabatini enfrentó los rumores de infidelidad por parte de Paulo Dybala: “Me rompe las pelo...”

La modelo y el futbolista están esperando su primer hijo juntos, pero los rumores volvieron a surgir.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Foto: Instagram.

Si bien los rumores de infidelidad por parte de Paulo Dybala comenzaron meses atrás, en el último tiempo volvieron a surgir. En ese sentido, Oriana Sabatini abordó el tema y le hizo frente a las especulaciones.

“Obvio que leo porque soy chismosa y claramente uno siempre prefiere que el chisme no sea sobre uno. Pero, sí. La verdad es que me rompe las pelo...”, dijo la modelo en diálogo con Los profesionales de siempre sobre los rumores en redes.

Oriana Sabatini habló sobre las infidelidades. Video: elnueve.

Luego, Oriana dijo que le molesta cuando confirman que Dybala le fue infiel pero no muestran pruebas: “Es chisme. O sea, si vas a decir algo así... ¿Qué te frena de mostrarlo?”, lanzó. “¿Me estás cuidando? ¡Si ya no nos cuidaste al decir cosas sobre mí o mi pareja! Entonces, no entiendo qué los frena a mostrar lo que tienen”, agregó.

Respecto a la importancia que le da a las especulaciones, la modelo aclaró: “A veces, siento que piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Y sí, es una mier... que te pase algo así y nadie quiere que le pase, pero como sabemos, pasan muchas cosas en la vida y en las relaciones. Yo confío en que no”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala van a ser papás. Foto: Instagram.

Para cerrar, aclaró que los rumores no afectan su relación y expresó: “Estaría buenísimo que no digan nada de nadie, y que no se metan con nadie que no conocen, y de quienes no pueden probar o mostrar nada. Realmente, me jode la gente que es mala leche y si vas a ser mala leche, sé mala leche con ganas. Y si tenés algo que es posta, mostralo”.

La elección del nombre: entre la lista de Oriana y el debate en pareja

Uno de los temas que más curiosidad genera entre sus seguidores es el nombre que llevará la bebé. Oriana adelantó que ya tiene una decisión tomada, aunque todavía discute con el futbolista para convencerlo.

En una entrevista con Olga (YouTube), la artista explicó: “Tenía una lista que venía armando medio de toda la vida, cuando veía un nombre que me gustaba era tipo ‘lo guardo acá’”. Y agregó: “Tengo un nombre que me gusta hace mucho”.

Sin embargo, reconoció que la elección no fue del todo consensuada: “Cuando me dijeron que era nena medio que lo sentí, se tiene que llamar así. No voy a decir qué, ni cómo, ni de dónde salió ese nombre porque se van a dar cuenta en dos segundos, pero estoy ahí como tratando de convencer a Paulo. Básicamente, lo estoy obligando a que le guste. Quiero que sea sorpresa. Es una referencia a un personaje”.

Oriana Sabatini compartió la primera foto embarazada Foto: Instagram / orianasabatini.

Algunos días atrás, en diálogo con LAM (América), Sabatini había adelantado sus preferencias: “Hermione me parecía como un poco mucho. Me gustan nombres no muy raros. Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, pero que no sea rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que no suene a algo tan desconocido”.

Mientras los fanáticos esperan por la revelación del nombre, la pareja disfruta de esta etapa que marca un antes y un después en sus vidas, compartiendo con sus seguidores los primeros capítulos de la llegada de su hija.