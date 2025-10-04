Oriana Sabatini mostró su primera foto embarazada y dio pistas sobre el nombre de su bebé: “Me gusta hace mucho”

En medio de la ilusión por la llegada de su primera hija con Paulo Dybala, la cantante confesó que está “obligando” a su pareja a aceptar el nombre elegido.

La felicidad por el embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Foto: Instagram.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala atraviesan un momento especial: la espera de su primera hija. En medio de la ilusión, la cantante y actriz decidió compartir en redes sociales la primera foto de su embarazo, donde se aprecia su incipiente pancita.

La publicación apareció en su cuenta oficial de Instagram (@orianasabatini), donde la artista compartió una imagen frente al espejo, con un look relajado de top deportivo y jogging, mostrando la comodidad con la que transita esta etapa. La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini se encuentra en el cuarto mes de gestación y, de a poco, comienza a mostrar algunos aspectos de la experiencia.

Oriana Sabatini compartió la primera foto embarazada Foto: Instagram / orianasabatini.

Tanto ella como Dybala eligieron mantener informados a sus seguidores mediante fotos y videos, que retratan no solo los cambios del embarazo sino también la cercanía y complicidad de la pareja.

La elección del nombre: entre la lista de Oriana y el debate en pareja

Uno de los temas que más curiosidad genera entre sus seguidores es el nombre que llevará la bebé. Oriana adelantó que ya tiene una decisión tomada, aunque todavía discute con el futbolista para convencerlo.

Oriana Sabatini reveló los nombres para su hija. Video: YouTube / Olga.

En una entrevista con Olga (YouTube), la artista explicó: “Tenía una lista que venía armando medio de toda la vida, cuando veía un nombre que me gustaba era tipo ‘lo guardo acá’”. Y agregó: “Tengo un nombre que me gusta hace mucho”.

Sin embargo, reconoció que la elección no fue del todo consensuada: “Cuando me dijeron que era nena medio que lo sentí, se tiene que llamar así. No voy a decir qué, ni cómo, ni de dónde salió ese nombre porque se van a dar cuenta en dos segundos, pero estoy ahí como tratando de convencer a Paulo. Básicamente, lo estoy obligando a que le guste. Quiero que sea sorpresa. Es una referencia a un personaje”.

Algunos días atrás, en diálogo con LAM (América), Sabatini había adelantado sus preferencias: “Hermione me parecía como un poco mucho. Me gustan nombres no muy raros. Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, pero que no sea rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que no suene a algo tan desconocido”.

Mientras los fanáticos esperan por la revelación del nombre, la pareja disfruta de esta etapa que marca un antes y un después en sus vidas, compartiendo con sus seguidores los primeros capítulos de la llegada de su hija.