Detención de Morena Rial: se conoció de dónde sacaba la plata para mantenerse

La hija de Jorge Rial volvió a estar detenida debido al incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia. Qué dijo su abogado Alejandro Cipolla.

Morena Rial. Foto: Instagram.

Morena Rial está nuevamente detenida tras la revocación de la excarcelación que tenía por la causa de “robo agravado”. En ese sentido, su abogado y amigo Alejandro Cipolla explicó que la Justicia decidió revocarle el beneficio por no cumplir con una serie de condiciones impuestas, entre ellas hacer un tratamiento psicológico y conseguir un trabajo estable.

Ante esta serie de incumplimientos, Morena Rial volvió a la cárcel, aunque sí demostró qué hacía para generar dinero y darle de comer a su segundo hijo Amadeo.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

“La realidad es que al psicólogo estuvo yendo, no le gustó, se intentó cambiar, pero ninguno la quería atender, eso fue una gran problemática. Ella no estaba trabajando, pero se había dejado constancia de que era Jorge Rial quien la mantenía”, informó Cipolla en diálogo con TN.

Antes de volver a caer tras las rejas, la joven promocionaba emprendedores y casinos online en sus redes, aunque los usuarios hicieron eco de esta situación y señalaron que necesitaba un trabajo fijo para “ganarse el dinero dignamente”.

Las historias de Morena Rial que generaron escándalo. Foto: Instagram.

“Limpiezas energéticas, péndulo, lecturas de tarot blanco, liberaciones, endulzamiento, abre caminos, amarres, unión de parejas. Trabajos efectivos donde ven resultados dentro de los 7 a 14 días”, fue una de las promociones que realizó y que generó escándalo. “La número 1. Si van de mi parte tienen 50% en trabajos efectivos”, había agregado.

Detuvieron a Morena Rial: revocaron su excarcelación en la causa por robo

Morena Rial fue detenida nuevamente este lunes en un procedimiento en Caballito. Según se supo, se debe al incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia para su excarcelación en la causa por robo.

La mediática hija de Jorge Rial no se presentó al juzgado durante al menos dos semanas. Además, tampoco entregó la constancia de tratamiento psicológico y psiquiátrico, ni aportó medios de subsistencia.

Detuvieron a Morena Rial Foto: Captura

Por estos motivos, la jueza Rodríguez Mentasty, con anuencia del fiscal Patricio Ferrari, ordenaron la detención de la joven.

Cabe recordar que Morena Rial está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, la cual consiste en irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse objetos de alto valor.