Escándalo en el penal de Magdalena: Morena Rial desató un fuerte conflicto con las reclusas tras usar su celular

La hija de Jorge Rial volvió a ser noticia luego de que trascendiera que habría conseguido un celular dentro del penal y publicado mensajes en redes sociales. La situación generó enojo entre las demás internas, que aseguran que recibe un trato preferencial.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

Morena Rial está, nuevamente, en el centro de una nueva polémica. La hija del periodista Jorge Rial atraviesa un momento judicial complejo, luego de ser detenida por incumplir las condiciones impuestas por la Justicia.

Mientras su defensa intenta conseguir una medida alternativa, como la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, un nuevo conflicto estalló dentro del penal donde se encuentra alojada.

More Rial. Foto: Instagram.

Según trascendió, Morena habría conseguido un teléfono celular en la cárcel y, con él, logró acceder a sus redes sociales, generando un fuerte malestar entre las demás internas. El episodio no pasó desapercibido y desató un clima de tensión entre las reclusas, que consideran que la mediática cuenta con beneficios que no están al alcance del resto.

“En breve, voy a estar brindando un comunicado por las declaraciones periodísticas que se estarían brindando. Gracias a mis abogados, Alejandro Cipolla y Martín Leiro”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 1,3 millones de seguidores.

El posteo de Morena Rial tras ser detenida. Foto: Captura

Pese a que el mensaje no contenía información sensible ni declaraciones polémicas, el hecho de haber podido acceder a un teléfono dentro del penal generó una fuerte reacción entre las demás detenidas. Fuentes cercanas al entorno carcelario señalaron que el ambiente se tornó tenso y que muchas internas expresaron su descontento por lo que consideran un trato preferencial hacia la hija del conductor.

“Hay mucho enojo con Morena. Las internas están enojadas porque sentirían que ella tiene ciertos privilegios”, sostuvo la periodista Marcela Tauro en el programa Intrusos, al referirse al clima que se vive dentro del establecimiento penitenciario.

A pesar de que actualmente no sería Morena quien administra directamente sus redes, sus cuentas continúan activas. A través de ellas se mantienen publicaciones promocionales vinculadas a casinos online, una de las principales fuentes de ingresos de la joven.

More Rial promocionando casinos online. Foto: Instagram / moreerial

“Pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con Chismes con More (...) A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”, escribió la joven asegurando que pronto retomará ella misma la actividad en su cuenta de Instagram. Además, allí le agradeció a su abogado, Alejandro Cipolla, por representarla en este momento: “Gracias @alejandro_cipolla por tu apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

A pesar de que su situación judicial está bastante complicada, Morena no pierde las esperanzas de salir pronto de la cárcel y por eso, dejó expresas instrucciones de mantener activas sus redes para seguir generando plata y cerrando acuerdos comerciales. A través de sus stories, se puede ver como la cuenta con más de 1 millón de seguidores sigue promocionando casinos online y tarotistas pautados en sumas millonarias.