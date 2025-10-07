Llega a los cines “Tron: Ares”, la nueva película de la saga: dónde ver las anteriores
El jueves 9 de octubre llega a los cines “Tron: Ares”, la tercera película de una saga que metió por primera vez a los humanos dentro de un videojuego. El punto de partida se produjo en 1982, un momento en el que los videos se jugaban en arcades como Sacoa e Internet existía solamente en la imaginación de los autores de ciencia ficción.
La historia asombró a todos: “Tron” presentaba a Kevin Flynn, genio de las computadoras y propietario de una sala de videojuegos que termina apareciendo en el mundo gráfico en 3D de las computadoras. Es allí, en los paisajes deslumbrantemente coloridos y geométricamente intensos del ciberespacio, donde Flynn une fuerzas con Tron para superar al Programa Master Control que los mantiene cautivos, en el equivalente a un gigantesco e infinito videojuego. Así se convertirá en el salvador de los oprimidos en ese mundo virtual, que se enfrentan a muerte en el juego. Tampoco falta el romance.
Lo cierto es que para los jóvenes de los ’80, esta trama fue la revelación de un mundo nuevo que incluyó la personalización dentro de los juegos como conocemos hoy y hasta un ambiente colorido y luminoso que deslumbró.
Escrita por el director Steven Lisberger y Bonnie MacBird, tuvo los protagónicos de Jeff Bridges (Flynn) y Bruce Boxleitner (Alan y Tron). Los nostálgicos o los que quieren ponerse al día antes de ir al cine a ver la última de la saga, la pueden encontrar en Disney +.
También podría interesarte
“Tron, el legado”
Recién en 2010 Disney estrenó la continuación de la historia. Esta vez es el hijo del diseñador del mundo virtual quien va en busca de su padre y termina allí. Conoce al alter ego del progenitor, que es corrupto, y entabla relación con un aliado que ha nacido en ese universo. Repite la amistad entre un humano y un personaje cibernético, así como la opresión de los habitantes de la virtualidad y se multiplica el efecto del juego a muerte. De más está decir que padre e hijo se reencuentran y que también hay romance.
La tecnología con la que se hizo esta película resulta muy superior a la original y se destaca por sus impresionantes efectos visuales, innovadores efectos especiales y porque tuvo una experiencia inmersiva en 3D. La banda sonora de Daft Punk realzó la atmósfera. Trabajan Jeff Bridges (en un doble papel), Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner y Michael Sheen en el personaje más exótico de su carrera. También se puede ver en Disney +.
“Tron: Ares”
Aquí el personaje de videojuego hace el camino inverso: pasa de la virtualidad a la realidad cuando el altamente sofisticado programa Ares es enviado del mundo digital en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro cara a cara de la humanidad con la inteligencia artificial.
A medida que Ares experimenta su entorno y tiene sus primeros contactos con las personas, su percepción y su conciencia comienzan a evolucionar. Encuentra una aliada inesperada en la brillante programadora Eve Kim, quien está intentando descubrir un código de importancia crucial escrito por Kevin Flynn. Desobedeciendo órdenes y sufriendo una persecución implacable, juntos luchan por sobrevivir y por conseguir un futuro en el que la tecnología y la humanidad puedan convivir.
Aborda temas muy actuales con respecto al comportamiento de los seres creados artificialmente que parecen ser mejores que las personas los hicieron y suma una historia de compañerismo y comprensión que lo humaniza. La película sugiere que hay una manera en la que los humanos y la inteligencia artificial pueden aprender unos de otros y, con suerte, coexistir.
La encarnación de Ares quedó en la particular fisonomía de Jared Leto, Eve es Greta Lee, y nuevamente aparece Jeff Bridges como Flynn. También están Evan Peters y Gillian Anderson. En este caso el guion es de Jesse Wigutow, a partir de una historia de David DiGilio y Wigutow, basada en los personajes creados por Lisberger y MacBird. Nine Inch Nails compuso la banda sonora original de la película.
Más de “Tron” en streaming
En Disney + también está disponible una serie animada que lleva el nombre de “Tron: Uprising” o “Tron: La resisencia”, y es de 2012. En nueve episodios de media hora, toma los personajes de la segunda parte para meterse de lleno en el mundo informático de la Red. Allí, un joven programa se une a la lucha de Tron contra la tiranía de su mundo.
La versión estadounidense original cuenta con las voces de Elijah Wood, Bruce Boxleitner, Mandy Moore y David Arquette. Es de Aram Horowitx, quien fuera guionista de “Tron: El Legado”.