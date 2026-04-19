Cines en crisis: caída récord de entradas y el cierre de un ícono en San Clemente del Tuyú. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El sector del cine en Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Durante el mes de marzo, la venta de entradas registró uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años, consolidándose como el tercer peor mes histórico para la industria.

Este escenario, sumado al incremento sostenido de los costos operativos, llevó al cierre de al menos tres salas en distintas regiones del país en las últimas semanas.

Cines en crisis: caída récord de entradas y el cierre de un ícono en San Clemente del Tuyú. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La situación impacta especialmente en los cines de menor escala, ubicados en ciudades del interior o en barrios, donde estos espacios cumplen un rol clave como centros culturales y de encuentro social.

Los recientes cierres en el Partido de la Costa, Villa Ramallo y la ciudad de Corrientes reflejan una problemática que se extiende más allá de los grandes complejos urbanos.

Uno de los casos más emblemáticos es el del Cine Gran Tuyú, en San Clemente del Tuyú. Fundado en 1937, este histórico cine estaba próximo a cumplir 90 años y era considerado un símbolo cultural de la región.

Su cierre definitivo fue comunicado a través de redes sociales con un mensaje cargado de emoción, en el que sus propietarios agradecieron a la comunidad y anunciaron una última función de despedida.

El Cine Gran Tuyú cerró sus puertas y lo comunicó en redes sociales. Foto: Instagram / cinegrantuyu.

El impacto no se limita a esta localidad costera. En Villa Ramallo también se confirmó el cierre de otra sala, mientras que en Corrientes se despidieron los Cines de la Costa, ubicados frente al río. Estos espacios, además de ofrecer entretenimiento, eran puntos de referencia para la vida cultural de sus comunidades.

Crisis en el cine: caída de entradas y cambio de hábitos

Según datos del sector, marzo se posicionó como uno de los peores meses en tres décadas en términos de asistencia. La caída superior al 27% respecto al año anterior refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo.

Las plataformas digitales de streaming como Amazon Prime Video y Disney+ ofrecen acceso inmediato a contenidos desde el hogar, lo que reduce el atractivo de la experiencia en sala.

A este fenómeno se suma la pérdida del poder adquisitivo, que obliga a los consumidores a priorizar gastos esenciales por sobre el entretenimiento. En este contexto, incluso las promociones agresivas resultan insuficientes para atraer público.

Cines en crisis: caída récord de entradas y el cierre de un ícono en San Clemente del Tuyú. Foto: Facebook Showcase

El panorama plantea interrogantes sobre el futuro del cine como experiencia colectiva. Mientras algunos complejos apuestan por innovaciones tecnológicas o propuestas premium para atraer público, los cines independientes enfrentan mayores dificultades para adaptarse.

Y es que la pérdida del poder adquisitivo, sumada al crecimiento de plataformas de streaming como HBO o Disney+, modificó los hábitos de consumo cultural y redujo la concurrencia a las salas.