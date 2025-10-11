HBO Max: la serie turca más vista del streaming que resalta el valor de las segundas oportunidades en el amor

La serie turca está basada en el drama coreano “Cunning Single Lady” (2014) y promete ser furor en el streaming. Mirá el tráiler.

Olvidame si puedes, serie. Foto: HBO Max.

Las novelas turcas se volvieron furor tanto en televisión abierta como en el streaming. En ese sentido, una comedia de Turquía se metió entre las más vistas de HBO Max y es una de las más reproducidos de la plataforma.

Se trata de “Olvídame si puedes”, una serie que habla de segundas oportunidades para conocer lo que es el verdadero amor.

La serie, que cuenta con una temporada de 107 episodios, fue dirigida por Murat Öztürk y Koray Kerimoglu, y guionada Inci Özlem Hekimoğlu, Nil Gülec Ünsal, Damla Güçer, Fulya Emek Tanrıkulu y Umut Acikalin. Además, está basada en el drama coreano “Cunning Single Lady” (2014).

Olvidame si puedes, serie. Foto: captura tráiler.

De qué trata “Olvídame si puedes”

“Tras un matrimonio fracasado, Esra y Ozan se reencuentran. Lo que nace como un plan de venganza se convierte en una segunda oportunidad para el amor”, es la sinopsis oficial de la plataforma.

La historia muestra a Esra y Ozan, una pareja que se separa por problemas en su matrimonio y se vuelve a encontrar después de 2 años.

Ella, que trabaja como mesera, mientras está yendo a su trabajo, observa a un hombre leyendo el diario y en primera plana figura su exesposo, siendo señalado como el empresario del año. Él consiguió ser multimillonario gracias a una aplicación que lanzó.

Sin embargo, por un giro inesperado, la mujer termina en problemas con unos clientes del lugar donde trabaja y es denunciada por agresión física. Para evitar que vaya a la cárcel, una de sus amigas decide recurrir a Ozan y pedirle ayuda.

Olvidame si puedes, serie. Foto: captura tráiler.

Aunque al principio el empresario millonario se niega, ya que no quiere tener ningún tipo de contacto con su ex después de cómo terminaron, finalmente cambia de opinión y accede a ayudarla. Así es como vuelven a cruzarse.

Más adelante, Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien ahora ocupa el cargo de director general. Lo que inicialmente surge como un plan de venganza de parte de ella, pronto se transforma en una oportunidad para que ambos redescubran el amor verdadero y reconsideren su relación, enfrentando juntos los obstáculos y a las personas que intentan separarlos.

Tráiler de “Olvídame si puedes”

Reparto de “Olvídame si puedes”