Game of Thrones

Los seguidores del universo de Game of Thrones podrían tener una nueva razón para entusiasmarse. Según informó la revista Variety, Warner Bros. estaría desarrollando una película ambientada en el mundo de la popular saga, que llegaría a los cines en los próximos años.

El proyecto estaría a cargo del guionista y productor Beau Willimon, conocido por haber sido showrunner de House of Cards y por su trabajo como guionista en Andor. De concretarse, sería la primera vez que la historia de Poniente llegue a la pantalla grande.De acuerdo con el portal especializado Page Six, Willimon ya habría presentado un primer borrador del guion, aunque por el momento no se confirmó el elenco ni el inicio del rodaje.

La incertidumbre detrás del proyecto

A pesar del entusiasmo que generó la noticia, todavía no está garantizado que la película se concrete. Esto se debe a que Warner Bros. Discovery atraviesa un proceso empresarial que podría modificar su estrategia de producciones.Actualmente se encuentra en marcha una posible operación de venta que involucraría a Paramount Global y Skydance Media. Si esa fusión finalmente se concreta, la nueva administración podría revisar o incluso cancelar algunos proyectos que todavía están en desarrollo.Sin embargo, el universo de Game of Thrones es considerado uno de los activos más valiosos del catálogo, por lo que muchos analistas creen que una película tiene altas probabilidades de avanzar.

Game of Thrones podría tener una película.

Además, el director ejecutivo de Skydance Media, David Ellison, expresó en distintas ocasiones su intención de impulsar una fuerte producción cinematográfica, con el objetivo de lanzar alrededor de 30 películas en cines tras la posible unión de ambas compañías.

De qué trataría la película de Game of Thrones

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la historia, los primeros rumores indican que la trama podría centrarse en Aegon I Targaryen, el legendario conquistador que fundó la dinastía Targaryen.Su historia se ubica varios siglos antes de los acontecimientos narrados en la serie original, cuando Aegon inició la conquista de Poniente junto a sus hermanas y sus dragones. A pesar de su enorme relevancia dentro del universo creado por George R. R. Martin, el personaje nunca apareció en pantalla, lo que abre la puerta a explorar un período clave de la historia del reino.

El universo de Game of Thrones sigue expandiéndose

Mientras tanto, la franquicia continúa creciendo en televisión. Uno de los grandes éxitos recientes es House of the Dragon, que se centra justamente en la historia de la familia Targaryen y que regresará con una nueva temporada próximamente.Otro spin-off es A Knight of the Seven Kingdoms, una serie ambientada décadas antes de la trama principal. Su showrunner, Ira Parker, adelantó que la segunda temporada seguirá apostando por el tono más humano y aventurero que caracteriza a la historia.En entrevistas recientes, Parker explicó que adaptar la novela La Espada Leal representa un desafío interesante, ya que permite profundizar en el desarrollo de Dunk, no solo como guerrero, sino también como mentor del joven príncipe Egg. La relación entre ambos, marcada por una dinámica similar a la de “lobo solitario y aprendiz”, seguirá siendo el eje central de la historia. La segunda temporada está prevista para 2027.

Un fenómeno televisivo histórico

La serie original, basada en las novelas de fantasía de George R. R. Martin, se emitió durante ocho temporadas y se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión.A lo largo de su recorrido, Game of Thrones obtuvo 59 premios Emmy, una cifra récord para una serie dramática. Este número supera ampliamente a otras producciones históricas del género, como Hill Street Blues y The West Wing, que acumulan 26 estatuillas cada una.Con ese legado y una base de fanáticos enorme en todo el mundo, la posible llegada de una película podría marcar un nuevo capítulo en la expansión del universo de Poniente.