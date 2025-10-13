La séptima temporada de la serie de las Kardashian-Jenner ya tiene fecha de estreno: cuándo desembarca en Disney+

Cabe recordar que las seis temporadas anteriores de “The Kardashians” ya están disponibles en la plataforma de streaming. Mirá el tráiler de la nueva parte.

The Kardashians. Foto: Disney+.

La séptima temporada de “The Kardashians” ya tiene fecha de estreno en Disney+, una noticia que entusiasma a los fanáticos de la familia Kardashian-Jenner.

La serie regresará el jueves 23 de octubre y a partir de esa fecha se estrenará un nuevo episodio cada jueves. Cabe recordar que las seis temporadas anteriores ya están disponibles en la plataforma de streaming.

“Las Kardashian-Jenner están de regreso, ¡y se siente como en los viejos tiempos! Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie se sumergen de lleno en el drama, la intensidad y en su corazón mientras deben volver a enfrentar su pasado y persiguen pasiones que las llevan más lejos que nunca. A través de momentos inolvidables y desafíos profundamente personales, la familia continúa evolucionando y redefiniendo su legado”, remarca la sinopsis de Disney+.

La serie está protagonizada por Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Estrenos principales de Disney+ en octubre

“La suerte: una serie de casualidades” - serie

- Estreno: 8 de octubre con todos los episodios.

- Sinopsis: “Protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, La suerte: una serie de casualidades es una serie de comedia centrada en David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional y salva al chofer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él. Durante el viaje, David descubre un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Para Maestro, David representa la suerte que durante toda su vida ha perseguido. Para David, la amistad con Maestro es determinante en su destino. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubren que tienen más cosas en común de las que inicialmente pudieron imaginar”.

“Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh” - serie

Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh. Foto: Disney+

- Estreno: 15 de octubre y será un nuevo episodio cada miércoles.

- Sinopsis: “Maggie y Alex disfrutan de una vida lujosa y privilegiada como miembros de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes. A medida que salen a la luz nuevos detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas generan interrogantes que ponen en peligro todo lo que Maggie y Alex valoran. La serie está inspirada en el popular podcast Murdaugh Murders Podcast. Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh está protagonizada por Jason Clarke como Alex Murdaugh, Patricia Arquette como Maggie Murdaugh, Johnny Berchtold como Paul Murdaugh, Will Harrison como Buster Murdaugh, Brittany Snow como Mandy Matney y J. Smith-Cameron como Marian Proctor”.

“Playback: una somos dos” - serie

- Estreno: 29 de octubre con todos los episodios.

- Sinopsis: “La serie sigue a dos amigas Emma (Juli Castro) y Camila (Antonella Podestá) que logran un hit musical inmediato gracias a un video que realizan para participar en un concurso de talentos. ¿El secreto? Una de ellas hace playback sobre la canción que, en realidad, está interpretada por la otra. Al principio, el arreglo es el engaño perfecto para dar a conocer al mundo la música que hacen juntas, pero poco a poco el plan se convierte en un secreto tan difícil de guardar que pone en riesgo su amistad de años”.

“Los Hechiceros más allá de Waverly Place” - serie

- Estreno temporada 2: 29 de octubre con 5 episodios.

- Sinopsis: “En la segunda temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, Billie (Janice LeAnn Brown) descubre que ser parte de la familia Russo es más complicado de lo que creía, sobre todo ahora que no es la única hechicera en la casa. Justin (David Henrie) debe entrenar a tres jóvenes magos, incluyendo a Roman (Alkaio Thiele) y Milo (Max Matenko), para la Competencia Familiar de Hechicería. Mientras la presión aumenta dentro y fuera de la familia, surge una misteriosa amenaza que podría destruir a los Russo para siempre”.