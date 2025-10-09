La Voz Argentina 2025: quiénes son los finalistas de cada equipo

Después de casi cuatro meses de reality, se definieron los participantes que representarán a cada equipo.

La Voz Argentina. Foto: Telefe

La Voz Argentina definió este miércoles a sus cuatro finalistas. Luego de casi cuatro meses de reality, se conocieron qué participantes representarán cada equipo.

La Voz Argentina, team Lali. Foto: Telefe

En el caso del “Team Soledad” quien resultó finalista fue Milagros Gerez Amud, mientras que para el “Team Miranda!”, la finalista fue Eugenia Rodríguez.

La Voz Argentina, team Miranda! Foto: Telefe

Respecto al “Team Luck Ra”, quien resultó finalista fue Nicolás Behringer. Y para el “Team Lali”, el elegido para ser finalista fue Alan Lez.

La Voz Argentina, team Soledad. Foto: Telefe

La final será este domingo a las 21:30 h, aunque el campeón se conocerá el próximo lunes 13 de octubre. Cabe aclarar que, desde este momento, las líneas ya se encuentran habilitadas para que el público elija el ganador.

La Voz Argentina, team Luck Ra. Foto: Telefe

La Voz Argentina: cuáles son los premios para el ganador del reality

Nico Occhiato, el conductor de La Voz Argentina, reveló los premios que se llevará el ganador o ganadora del reality.

La final de La Voz está programada para el próximo lunes 13 de octubre, y los participantes ya están sometidos a la votación del público.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música”, anunció. “El segundo se lleva 30 millones de pesos”, agregó.

Luego, el conductor sorprendió al revelar que todos los participantes se llevaran un premio a su casa, además de la exposición del programa: “El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva 5 millones de pesos”.