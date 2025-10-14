El universo Outlander se agranda con un nuevo spin-off más allá de Blood of My Blood

En una reciente entrevista, el showrunner Matthew B. Roberts dio una alentadora actualización sobre la posibilidad de seguir expandiendo el fascinante mundo de la serie.

Outlander, Sam Heughan y Caitriona Balfe. Foto: Instagram /outlander_starz.

Los fans de Outlander esperan con ansias la temporada final de la serie, y aunque la precuela Blood of My Blood se acerca a su desenlace, no todo es dolor: ya se confirmó un nuevo spin-off que ampliará este fascinante universo.

En una reciente entrevista, el showrunner Matthew B. Roberts dio una alentadora actualización sobre la posibilidad de seguir expandiendo el mundo de Outlander.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television

“Creo que hay personajes dentro del universo de Outlander que definitivamente me intrigan y me encantaría ver más de ellos”, dijo Robert. “Tengo que dejarme llevar por mí mismo, porque si quiero ver más de ellos, creo que hay fans que querrían verlos más”.

Y agregó: “No les voy a decir quiénes son, ¡esa será nuestra próxima entrevista cuando estemos haciendo esa serie! Pero sí, tenemos este río principal de Outlander y hay muchos afluentes que pueden sostener series".

El final de ‘Blood of My Blood’ será emotivo y la segunda temporada está confirmada

El final de Blood of My Blood se acerca y los fans deberán estar listos para emocionarse. Así lo adelantó Roberts en una entrevista con Collider, donde advirtió: “Siempre tengan una caja de pañuelos a mano, eso seguro. Creo que en todos estos episodios hay una sensación de esperanza, de una manera extraña”.

Adelanto del final de Outlander: Blood of My Blood. Video STARZ.

“Hay muchas emociones en el final. Creo que estarás por todas partes. Después, podrías quedar un poco destrozado, que es lo que quiero. Hay tantas emociones flotando, pero al final, cuando por fin veas los créditos finales, quiero que digas: “¡Dios mío, qué ganas de que llegue la segunda temporada!”.

A qué hora se entrena el capítulo final de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

La serie se emitió semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada. Y ahora, el décimo episodio está cada vez más cerca.

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el último episodio estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).