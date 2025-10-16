De Outlander al teatro: Sam Heughan encarna a un “Macbeth moderno” en una adaptación de la obra de Shakespeare

La estrella de la exitosa serie volvió a su primer amor y protagoniza este drama clásico ambientado en la Escocia de 1990.

Sam Heughan volvió al teatro con Macbeth. Foto: Helen Murray para Variety.

La estrella de “Outlander” había anticipado su emoción por un nuevo proyecto: Sam Heughan regresó a su primer amor, el teatro, y lo hizo con la puesta de “Macbeth” de la Royal Shakespeare Company que debutó el 9 de octubre.

Se trata de un texto adaptado y ambientado en la Glasgow, Escocia, en los años ’90. De esta manera quien encarnara a Jamie Fraser debutó con la compañía shakespereana y volvió a la tablas más de 10 años después y de dedicar su carrera artística a hacer series y películas.

Aquí Sam es un desaliñado Macbeth, originalmente un general escocés que, influenciado por su esposa y la profecía de unas brujas, asesina al rey Duncan y se convierte en tirano.

Su ambición y paranoia lo llevan a cometer más asesinatos para mantener el poder, lo que provoca una guerra civil. Finalmente es derrotado y asesinado por el noble Macduff, quien lo desafía basándose justamente en la profecía de las brujas, revelando que él no nació de forma natural sino que fue extraído prematuramente del vientre de su madre.

La idea de reimaginar esta tragedia en una época más cercana fue del director Daniel Raggett, quien tuvo la visión de llevar la trama a un barrio de clase trabajadora, enmarcando la lucha de poder a través de la lente de los conflictos entre pandillas y las disputas familiares, según consigna Variety.

Junto a Heughan trabaja Lia Williams, una actriz que también tiene trayectoria en series, para encarnar a la conspiradora Lady Macbeth. La propuesta incluye un reparto enteramente escocés con actores de varias generaciones: Alec Newman como Macduff, Nicholas Karimi como Banquo, y Alison Peebles, Irene Macdougall y Eilidh Fisher como las tres brujas.

De Outlander directo a Macbeth

Heughan pasó la última década enfocado en sus trabajos para televisión y cine, convirtiéndose en mundialmente famoso gracias al rol de Jamie Fraser en “Outlander”, conde compartió cartel con Caitriona Balfe.

Su formación actoral incluye el entrenamiento en la Royal Scottish Academy of Music and Drama, que le valió una nominación al premio Olivier en 2003 como promesa cuando trabajó en “Outlaying Islands”(islas periféricas) de David Greig en el Royal Court and Traverse Theatre. También actuó en las versiones teatrales de “Crimen y castigo”, “La gaviota” y “Prometeo encadenado”.

Esta versión de la obra de Shakespeare estará en cartelera hasta el 6 de diciembre en The Other Place, ubicado en Stratford-upon-Avon, al Norte de Londres y cerca de Birmingham, donde el gran bardo nació y vivió. Todavía no se publicaron críticas sobre la actuación de Heughan pero los fans ya le brindaron su apoyo y están muy entusiasmados por verlo trabajar en vivo por primera vez. Tanto es el entusiasmo que las entradas, con un valor entre 16 y 50 libras, están prácticamente agotadas.

Vale la pena recordar que la última ocasión en la que Sam estuvo sobre las tablas fue haciendo de Batman en Batman Live, con la que se presentó en el Luna Park de Buenos Aires en 2012, logrando un gran éxito.