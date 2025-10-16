Joel Ojeda rompió el silencio tras la investigación por supuesta difusión de apuestas ilegales: “Puro circo”

El ex participante de Gran Hermano se expresó en sus redes sociales luego de que la Policía ingresara a su casa y secuestraron computadoras y dinero en efectivo. Mirá lo que dijo en la nota.

Joel Ojeda. Foto: Instagram

Joel Ojeda, ex participante de la edición 2023 de Gran Hermano, fue noticia luego de que se conociera un operativo policial en su casa en el marco de una investigación por presunta promoción de apuestas ilegales.

A través de su cuenta de X, el ex “hermanito” rompió el silencio y buscó aclarar su situación judicial.

Descargo de Joel Ojeda sobre su situación judicial. Foto: X

“Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quién sabe qué, por supuesto, no encontraron nada“, comenzó el descargo.

“Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN de mi vieja. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país", continuó.

Detención de Joel Ojeda. Foto: X

”Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes“, publicó en otro tuit.

“Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen jueves“, completó.

Joel Ojeda, participante de Gran Hermano. Foto: Captura de pantalla.

¿Qué pasó con Joel?

Joel estaba siendo investigado por promocionar y captar apostadores por redes sociales desde al menos enero.

En abril, había sido indagado en la fiscalía pero, según las investigaciones, continuó captando con frecuencia casi diaria.