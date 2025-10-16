Nicolás Vázquez contó cómo está el vínculo con Gimena Accardi tras blanquear su romance con Dai Fernández

Luego de separarse luego de 18 años de relación, el actor habló sobre su nueva pareja y reflexionó sobre la exposición mediática que atraviesa. Además, detalló cómo es el vínculo que mantiene actualmente con su ex pareja.

Nico Vázquez y Dai Fernández Foto: NA

El actor y productor Nicolás Vázquez decidió romper el silencio y hablar sobre su vida sentimental tras su separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi dos décadas de relación.

En diálogo con el programa SQP (América), el intérprete de Rocky confirmó su nuevo romance con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra teatral “Rocky”, aunque aclaró que la relación se encuentra en una etapa inicial y que prefiere vivirla sin grandes exposiciones.

Nico Vázquez en "Rocky" junto a Dai Fernández. Foto: Instagram

“Es difícil esto porque voy hablando de a poquito, pero me hacen hablar ustedes porque se presentan todos los días acá”, comenzó diciendo el actor, visiblemente incómodo por la atención mediática que generó su nueva pareja. “Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, añadió, confirmando por primera vez que existe un vínculo sentimental con Dai Fernández.

Qué dijo Nico Vázquez sobre su relación con Gimena Accardi tras la separación

Nicolás, que se separó de Gimena en agosto, reconoció que todavía está procesando el cambio emocional que implicó el final de una historia de 18 años. “Tratando de procesarlo porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”, expresó.

Sin embargo, el actor dejó en claro que la relación con su ex sigue siendo cordial. “Ahora no tengo ganas de hablar de esto, pero me gustaría estar como quiero estar, como me siento de las puertas de mi casa para adentro. Me siento bien de vuelta y quiero lo mejor para todos, que es lo que hablamos ayer con Gime”, aseguró.

Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

En cuanto a la exposición pública, el actor fue categórico: “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque es algo muy de días... Entonces, por una cuestión de respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo porque si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso. Quiero caminar con ella por la calle”.

Vázquez también reflexionó sobre lo que aprendió de su anterior vínculo: “Mi relación anterior fue muy expuesta por mí, por Gime, y eso hizo que hubiera como un idilio, un fanatismo. La próxima relación mía quiero que sea para adentro”.

A pesar de que evita poner etiquetas, Nico no descarta que este nuevo vínculo pueda crecer con el tiempo: “El día que lo pueda decir, sí. Hoy estamos empezando algo, me siento muy bien, se siente bien, que no es poca cosa. Puede ser un vínculo por un rato o uno que sea fuerte, eso lo dirá el tiempo, pero me estoy sintiendo bien y eso me da mucha felicidad”.

Así confirmó Nico Vázquez su relación con Dai Fernández. Video: América.

Con tono sincero y maduro, el actor dejó ver que atraviesa un proceso de reconstrucción personal en el que busca equilibrio, bienestar y discreción, priorizando una vida más íntima y alejada de la exposición mediática que caracterizó su pasado.