Nico Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández: “Es de hace días”

“Nos conocemos hace un montón. Pasamos de compañeros a mejores amigos. Ahora nos vamos a conocer desde otro lugar”, apuntó el actor.

Nico Vázquez confirmó lo que era un secreto a voces: se encuentra en una relación con su compañera de elenco Dai Fernández tras la reciente separación con Gime Accardi.

“Es algo que no tiene título, es algo de hace días”, señaló el actor y productor, a la vez que apuntó: “Si empiezo algo con alguien no le voy a poner un título. No tengo nada para blanquear”.

“Con Dai nos conocemos hace un montón. Pasamos de compañeros a mejores amigos. Ahora nos vamos a conocer desde otro lugar”, señaló en diálogo con Infama.

Los rumores de romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Días atrás, Yanina Latorre reveló la cercanía entre ambos. Según dijo la conductora de SQP, ambos se estarían frecuentando desde hace dos semanas y se viene una inminente oficialización de la pareja. Además, remarcó que el entorno del actor asegura que el vínculo con la actriz no existía antes y que, “desde hace 15 días que hay algo fuerte” entre ellos.

Yanina contó que Nico se convirtió en una figura fuerte para Daiana, ante la profunda vulnerabilidad emocional de ambos al separarse de sus respectivas parejas y por las largas jornadas de convivencia compartidas en los camarines.

En este sentido, aseguró que él quiere abrirse a nuevas experiencias luego del difícil año que tuvo que pasar tras su separación con Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años.

“Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró todo la hipotética infidelidad que se enteró”, resaltó.

“Hace poco él cuenta, está con mucha terapia, y en un momento el terapeuta le empezó a recomendar que salga y conozca gente, porque quedó muy amigo con Gimena y no es sano”, indicó Yanina. La panelista también aseguró: “Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”.