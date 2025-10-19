El éxito de Bruce Willis que sigue vivo en Disney+ y es una de las más vistas por los fanáticos de los superhéroes: de qué se trata

Si bien fue estrenada hace mucho tiempo, sigue siendo uno de los filmes más elegido por la audiencia y se encuentra entre las más vistas de la plataforma.

El Protegido. Foto: Disney+

Dentro del catálogo de Disney+ hay una película que resalta del resto por su historia oscura y por la mirada distinta que tiene sobre los superhéroes. Se trata de “El Protegido”, lanzada en el año 2000 y protagonizado por el icónico Bruce Willis.

De qué trata “El Protegido”

“Tras un accidente de tren, todos los pasajeros resultan muertos, excepto David Dunn. Elijah Price, un misterioso desconocido, le plantea una extraña hipótesis que explicaría por qué David ha salido ileso del accidente, pero esta explicación, de ser cierta, podría cambiar para siempre la vida de David y la de su familia”, es la sinopsis oficial de la plataforma de Disney+.

La historia sigue la historia de vida de David Dunn, un hombre que sobrevive de milagro a un accidente de tren donde mueren todos menos él. Desde ese momento comienza a pensar que su supervivencia no es casualidad.

El Protegido. Foto: Disney+

En su camino aparece Elijah Price, un misterioso hombre con una enfermedad que lo vuelve muy frágil. Él está convencido de que, si existen personas tan débiles como él, también deben existir otras prácticamente indestructibles. Elijah intenta convencer a David de que puede tener habilidades extraordinarias, y juntos comienzan a descubrir verdades que cambiarán sus vidas.

La película se diferencia de otras del género porque muestra a los superhéroes desde un foco más realista y reflexivo, sin efectos exagerados ni batallas espectaculares. Tras 20 años de su estreno, “El Protegido” sigue siendo una de las películas más valoradas del streaming.

Elenco de “El Protegido”