La nueva serie argentina que desembarca en Disney +: está protagonizada por Daniel Hendler y promete ser una de las más vistas

Su estreno es uno de los más esperados de la plataforma. Los protagonistas de esta historia despiertan curiosidad, ya que se creen portadores de la mala suerte.

Los Mufas, serie Foto: Disney+

Este viernes 12 de septiembre, Disney+ estrenará una de las series argentinas más esperadas del año: “Los mufas: suerte para la desgracia”, una comedia que espera sorprender a los espectadores, ya que, con cierta ironía, se adentra en el mundo de la superstición.

La serie, se centra en quienes tienen accidentes y mala suerte, afectando a quienes lo rodean con su sola presencia, calificados como “mufas” por la sociedad. La producción tiene solamente 8 episodios y es dirigida por Grabiel Medina y basada en una idea de Sebastián Borensztein.

Los Mufas, serie Foto: Disney+

El elenco lo encabezan Daniel Hendler, Diego Cremonesi, Carla Quevedo, Osmar Núñez y Pilar Gamboa, acompañados por Nacho Gadano (Rolando), Sofía Brito (Sofía), Emiliano Kaczka (Silvio), Damián Dreizik (Mario) y Blanca Olivetti.

La serie pretende captar la atención del público no solamente por su divertida historia, construida desde el humor negro y el costumbrismo, sino que además, la expectativa es aún mayor por su inigualable elenco.

De qué se trata “Los mufas: suerte para la desgracia”

La serie se centra en la vida de Roque (Hendler), un periodista de fenómenos paranormales se une al ‘mufa’ más peligroso de Argentina, Vicente (Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida.

Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor. Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz.

Por otro lado, su jefe le propone a Roque un inusual encargo, a cambio de una suma importante de dinero: liberar a su hija (Gamboa) de una ‘secta mufa’ y salvarla de las garras de un parapsicólogo perverso y psicópata.

Aunque el camino de Roque parezca ir cuesta arriba, las aventuras que vive junto a Vicente volverán a darle sentido a su vida y lo ayudarán a sanar heridas familiares de ayer y de hoy.