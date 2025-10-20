¿Hay amor?: Chechu Bonelli y Grego Rossello rompieron el silencio tras los rumores de romance

La periodista y el comediante se conocieron en eventos del mundo digital y comparten trabajo en el mismo canal. Qué dijeron sobre su acercamiento.

Chechu Bonelli y Grego Rossello rompieron el silencio. Foto: NA.

En las últimas horas, comenzaron a circular fuertes rumores que vinculan sentimentalmente a Chechu Bonelli con el humorista y conductor Gregorio Rossello. En ese sentido, ambos rompieron el silencio y esto fue lo que dijeron.

Según trascendió, ambos fueron vistos muy cercanos en distintos eventos vinculados al mundo de las redes sociales, donde habrían iniciado un vínculo que hoy estaría tomando fuerza.

Chechu Bonelli y Grego Rosello rompieron el silencio

Luego de que varios portales se hicieran eco de la noticia, el conductor citó un titular: “Separada de Cvitanich, Chechu Bonelli habría iniciado un romance con el simpático Grego Rossello”.

Chechu Bonelli y Grego Rossello rompieron el silencio. Foto: Captura Instagram.

“Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más nada que eso”, escribió. A puro humor, reclamó: “Simpático ponen los hdp, poné feo directamente”.

Luego arrobó a la modelo y comentó: “Si me van a tildar de feo, prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio”. En la misma sintonía, Bonelli retrucó: “Jajaja, sos lo más amigo. Simpático...”.

Excelente relación laboral, ¿y algo más?

Los rumores surgieron luego de que en PuroShow confirmaran que Chechu y Grego mantienen una excelente relación laboral, y que el acercamiento se habría dado en ese contexto. “Se conocieron en eventos de redes sociales y después coincidieron trabajando en el mismo canal”, revelaron allegados a los conductores.

En plataformas como X e Instagram ya comenzaron a circular publicaciones antiguas que muestran la buena relación entre ambos, incluso de la época en la que Chechu Bonelli todavía estaba casada con el exfutbolista Darío Cvitanich.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli se separaron. Foto: Instagram.

En esos mensajes, tanto ella como Grego se respondían con humor y complicidad, lo que hoy muchos usuarios interpretan como los primeros indicios del vínculo.

Personas cercanas a Rossello aseguraron que el comediante está muy interesado en Chechu. “A él le encantaría salir con ella”, afirmaron.

Mientras los rumores crecen, el exmarido de Bonelli, Darío Cvitanich, también rehizo su vida. El exjugador comenzó una relación con Ivana Figueiras, modelo y empresaria con quien ya se lo vio en varios eventos y salidas públicas.