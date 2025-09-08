Wanda Nara mandó al frente a Grego Rossello en plena entrevista: “Me escribiste varias cosas”

En su paso por “Ferné con Grego”, la conductora protagonizó un intercambio pícaro y expuso los mensajes privados con los que intentó conquistarla.

Wanda Nara y Grego Rossello. Foto: X / @gregorossello.

Durante su participación en el programa de streaming “Ferné con Grego" (Telefe), Wanda Nara mantuvo un mano a mano con Grego Rossello en el que no esquivaron ningún tema.

Uno de los momentos más llamativos se dio cuando la empresaria reveló que el conductor había intentado conquistarla en más de una ocasión a través de mensajes privados en redes sociales.

Wanda Nara le tiró onda a Grego Rossello en pleno programa. Video: X / @gregorossello.

En tono humorístico, Wanda señaló que recibe mensajes de varios famosos sin importar si está en pareja o no. “Los hombres no se hacen mucho problema”, aseguró entre risas. Luego apuntó directamente a Rossello: “No sé, me invitaste a algún lado, me escribiste varias cosas. Si no pedís el WhatsApp vamos a seguir así”.

El conductor no disimuló la incomodidad, aunque replicó con humor: “Yo espero cuando estás soltera. Me quedo mirando LAM y tiro”. Ante esto, Nara redobló la apuesta: “Aparte me escribías por Instagram, yo pensaba: ‘¿Por qué no consigue mi WhatsApp, si trabajamos en el mismo lugar?’”.

En medio de este ida y vuelta, Rossello deslizó que le gustaría invitarla a tomar un vino en su casa y dejó en claro: “Yo nunca tuve un romance con una persona famosa y nadie se enteró”. A lo que Wanda retrucó con picardía: “La semana que viene no vas a poder ocultarlo si estás conmigo”.

Wanda Nara en "Ferné con Grego" Foto: Captura

El coqueteo subió de nivel cuando la conductora de MasterChef Celebrity elogió los abdominales que Grego suele mostrar en su sección de “mejores amigos”. El conductor, entusiasmado, levantó la remera y Nara lanzó una frase que desató carcajadas: “Ahí puedo limpiar mis bombachas”. Finalmente, la empresaria cerró con ironía: “Si no te asusté con todo lo que te dije, sos un valiente y una chance podés llegar a tener”.

Wanda Nara, su rol como madre y sus escandalosas separaciones

Más allá de este cruce, la charla también abordó cuestiones personales de Wanda, desde su papel como mamá hasta su visión de las relaciones amorosas. La empresaria recordó situaciones vinculadas a sus exparejas y contó que incluso ha decidido viajar en clase turista con sus hijos para enseñarles el valor de las experiencias simples.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijos. Foto: NA.

“Ellos son muy del vuelo privado, y preguntan ‘¿vuelo chiquito o grande?’. Ya eso me molesta. Una vez me miraron y me preguntaron ‘¿la gente que está atrás viene con nosotros?’”, relató, al explicar que busca que sus cinco hijos entiendan la diferencia entre lujo y realidad.

Otro de los pasajes más destacados se centró en cómo Wanda maneja la educación y formación de sus hijos en un contexto marcado por la exposición mediática. “El que habla es porque no conoce a mis hijos. Yo te puedo asegurar que no existe nenes más educados, responsables, inteligentes... Nadie le va a decir a mis hijos ‘tu mamá es esto’. Ellos nacieron de mi panza. Valentino nació y viajaba conmigo para todos lados... Entonces, ¿quién le va a contar a mis hijos quién soy yo?”, señaló.

Wanda también aprovechó la conversación para abrirse sobre aspectos de sus relaciones pasadas. La empresaria relató que en cada una de sus rupturas amorosas enfrentó propuestas inesperadas de sus exparejas.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

“Me pasó que el día que lo dejo a Maxi (López), él me dijo ‘busquemos la nena’. El día que llamé al 911, pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro (Icardi), me decía ‘busquemos el varón’. Y me pasó que la última vez que hablé con Elián (por L-Gante) me dijo ‘quiero casarme con vos’”, confesó.

Más tarde reflexionó: “A mí lo que me pasa es que me quedo pensando y digo ‘qué hubiera pasado si hubiera seguido’. Porque es muy fuerte decir ‘me voy’ y de repente te proponen volver a pensar. Me pasó en las tres relaciones eso”.