Ivana Figueiras rompió el silencio en medio de la preocupación por los rumores de internación

El conflicto entre Darío Cvitanich y Cecilia ‘Chechu’ Bonelli sigue sin dar respiro. Ahora, la modelo rompió el silencio en sus redes sociales y aclaró cómo se encuentra su salud.

Ivana Figueiras rompió el silencio Foto: (Foto: Instagram/figueirasivana)

La separación entre Darío Cvitanich y Cecilia ‘Chechu’ Bonelli sumó un nuevo capítulo en las últimas horas cuando desde el entorno de Ivana Figueiras sostuvieron que la situación tuvo un impacto mayor del que trascendió públicamente y que terminó derivando en una internación de la modelo.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli se separaron. Foto: Instagram.

Quien había confirmado la información fue su amiga y socia Carolina, que dio un móvil para A la Tarde (América) y compartió detalles de la situación.

La mujer había confirmado que Figueiras debió ser internada por un pico de estrés producto de la difícil situación que atravesaba y porque no pudo sobrellevar los ataques que recibe en redes sociales.

“Está muy mal, muy triste, muy angustiada por todo lo que pasó este fin de semana”, contó.

“(Ivana) No está viniendo a trabajar, no está viniendo a la oficina, les pido a los móviles que se vayan porque no la van a encontrar. Hay un hostigamiento, no sólo público sino también por privado que viene sufriendo, que venimos sufriendo en la marca que nada tiene que ver”, expresó la amiga de la modelo.

La palabra de Ivana Figueiras

En las últimas horas, la modelo reaccionó ante las versiones y le puso fin a las especulaciones dejando en claro que fue lo que realmente pasó.

“Nunca estuve internada. Gracias”, escribió la modelo en una historia de Instagram junto a una captura que mostraba la noticia de su salud en la televisión.

Ivana Figueiras

Días atrás y con respecto a su reciente separación de Cvitanich, la modelo aclaró: "Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajitos. Todo esto fue una locura. Y que quede claro, yo no rompí ninguna familia”, sostuvo la empresaria en sus redes.