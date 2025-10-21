Airbag despide el año en el Monumental con un cuarto show en diciembre: cuándo y cómo sacar entradas

La banda de los hermanos Sardelli volvió a sorprender anunciando su clásico cierre de año, una cita que nunca falta en su agenda y en la de su público.

Cuarto River para Airbag Foto: Instagram @airbag.oficial

Tras el éxito descomunal que generaron los tres recitales en River, Airbag anunció una nueva y última fecha. En ese sentido, los artistas anunciaron “el cuarto round” para el miércoles 17 de diciembre. La banda de los hermanos Sardelli vienen de un año fenomenal con la presentación de su octavo disco, El club de la Pelea.

Fieles a su tradición, los hermanos coronarán el año con un show demoledor, cargado de rock, energía y emoción, en una noche que promete ser inolvidable.

Como una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año —y demostrando que el rock está más vivo que nunca—, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para dar vida a una nueva ceremonia que quedará marcada a fuego en su historia.

Los hermanos Sardelli cierran el año en el Monumental Foto: Instagram @airbag.oficial

Entradas de Airbag para River

Preventa Santander el jueves 23 de octubre a las 12hs

Venta general con todos los medios de pago el viernes 24 de octubre a las 12hs

6 cuotas sin interés con tarjetas Santander durante todas las etapas de venta

Entradas por Allaccess.com

Airbag vive un presente imparable con más de 200 millones de streams, tres River agotados, cuatro Vélez repletos y una gira internacional en marcha. Si no también su conexión genuina y duradera con sus fanáticos desde el primer día y que ahora celebra junto a ellos este nuevo capítulo glorioso.

EL CLUB DE LA PELEA TOUR: