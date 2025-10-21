Obras de teatro a menos de $10.000: cómo y dónde conseguir entradas para los mejores espectáculos
Las obras de teatro más importantes de Buenos Aires forman parte de la nueva edición de “Vení al Teatro”, la campaña que ofrece descuentos del 60 al 90% en entradas.
Esta nueva edición, que fue organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) junto a productores y salas asociadas, tiene el objetivo de que el público pueda vivir una experiencia única en el teatro. Se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco).
Los espectáculos son más de 80 y habrá promociones especiales en más de 10.000 entradas. Además, alrededor de 20 obras teatrales costarán menos de $10.000, una oportunidad única para disfrutar del teatro.
¿Cómo conseguir las entradas con descuento?
El 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 13 a 19 horas en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito), la gente interesada podrá acercarse y conseguir bonos de $2.000 para el show elegido. Cabe destacar que son válidos únicamente para funciones de esa misma semana. Cada persona podrá retirar 4 bonos por DNI, y hasta agotar stock.
Luego, para acceder a los descuentos, se debe presentar el bono en la boletería del teatro correspondiente. “Queremos que más personas vivan la experiencia del teatro en vivo, y que puedan hacerlo a precios accesibles”, informaron desde AADET.
Obras y salas participantes
APOLO
- Mi querido Presidente
ASTRAL
- Antología de la zarzuela
ASTROS
- Había otra vez (Cuentos en pijamas)
- La llamada
- La Pilarcita
- Lo que el río hace
- Yo no duermo la siesta
BROADWAY
- Patito Feo
CARLOS CARELLA
- Cosi fan tutte - La escuela de los amantes
- Golda Meir. Cuestión de Estado
- Proyecto Garland
CHACAREREAN
- El amateur
- La lengua es un músculo
COLISEO
- Horacio Lavandera
- Ráfaga
- Tigran Hamasyan
- Volar es humano, aterrizar es divino
EL NACIONAL
- Alejandra
- El equilibrista
- La cena de los tontos
KONEX
- El Alucinante Viaje de Patricio Rey y Sus
- Redonditos de Ricota
- La bomba de tiempo
- Vino & Tarot
LICEO
- Quién es quién
LOLA MEMBRIVES
- Rocky
MAIPO
- Dalia Gutmann
- El brote
- Las hijas
METROPOLITAN
- Al fin y al cabo es mi vida
- Chanta
- Cómica Buenos Aires
- Cuestión de género
- Druk
- El Bulubú
- Habitación Macbeth
- Inestable
- La violencia de la ternura
- Las cautivas
- Madre ficción
- Modelo vivo muerto
- Petróleo
- Tirria
- Una
MULTITABARIS
- Cuando Frank conoció a Carlitos
- El secreto
- Viudas e hijas
MULTITEATRO
- La función que sale mal
- Mamá
- Toc Toc
PASEO LA PLAZA
- Agotados
- Carmen y Osvaldo
- El jefe del jefe
- El show de Nachito Saralegui
- Gutenberg
- La ballena
- Lucas Lauriente
- Magia blanca
- Mi amiga y yo
- Qué olor
- Querido diario
- Soltero 2.0
- Una película sin Julie
- PICADERO
- Alejandro Dolina
- La última sesión de Freud
- La vida extraordinaria
- Martín Dardik
- Parlamento
- Prima facie
- Pundonor
- Quien sea llega tarde
- Quiero decir te amo
- Relatividad
- Sutottos
PICADILLY
- Creer y reventar
- Mr. Splendini
- Yepeto
POLITEAMA
- Empieza con D
PREMIER
- Hanukkah
- Una Navidad de mierda
SALA SIN PISO
- Fuerza bruta - Aven