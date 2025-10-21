Obras de teatro a menos de $10.000: cómo y dónde conseguir entradas para los mejores espectáculos

Esta nueva edición de la campaña “Vení al Teatro” tiene el objetivo de que el público pueda vivir una experiencia única en el teatro. De qué se trata.

Vení al Teatro. Foto: Instagram/ticketsbsas

Las obras de teatro más importantes de Buenos Aires forman parte de la nueva edición de “Vení al Teatro”, la campaña que ofrece descuentos del 60 al 90% en entradas.

Esta nueva edición, que fue organizada por AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) junto a productores y salas asociadas, tiene el objetivo de que el público pueda vivir una experiencia única en el teatro. Se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco).

Los espectáculos son más de 80 y habrá promociones especiales en más de 10.000 entradas. Además, alrededor de 20 obras teatrales costarán menos de $10.000, una oportunidad única para disfrutar del teatro.

Vení al Teatro. Foto: Instagram/ticketsbsas

¿Cómo conseguir las entradas con descuento?

El 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 13 a 19 horas en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito), la gente interesada podrá acercarse y conseguir bonos de $2.000 para el show elegido. Cabe destacar que son válidos únicamente para funciones de esa misma semana. Cada persona podrá retirar 4 bonos por DNI, y hasta agotar stock.

Luego, para acceder a los descuentos, se debe presentar el bono en la boletería del teatro correspondiente. “Queremos que más personas vivan la experiencia del teatro en vivo, y que puedan hacerlo a precios accesibles”, informaron desde AADET.

Vení al Teatro. Foto: Instagram/ticketsbsas

Obras y salas participantes

APOLO

Mi querido Presidente

ASTRAL

Antología de la zarzuela

ASTROS

Había otra vez (Cuentos en pijamas)

La llamada

La Pilarcita

Lo que el río hace

Yo no duermo la siesta

BROADWAY

Patito Feo

CARLOS CARELLA

Cosi fan tutte - La escuela de los amantes

Golda Meir. Cuestión de Estado

Proyecto Garland

CHACAREREAN

El amateur

La lengua es un músculo

COLISEO

Horacio Lavandera

Ráfaga

Tigran Hamasyan

Volar es humano, aterrizar es divino

EL NACIONAL

Alejandra

El equilibrista

La cena de los tontos

KONEX

El Alucinante Viaje de Patricio Rey y Sus

Redonditos de Ricota

La bomba de tiempo

Vino & Tarot

LICEO

Quién es quién

LOLA MEMBRIVES

Rocky

MAIPO

Dalia Gutmann

El brote

Las hijas

METROPOLITAN

Al fin y al cabo es mi vida

Chanta

Cómica Buenos Aires

Cuestión de género

Druk

El Bulubú

Habitación Macbeth

Inestable

La violencia de la ternura

Las cautivas

Madre ficción

Modelo vivo muerto

Petróleo

Tirria

Una

MULTITABARIS

Cuando Frank conoció a Carlitos

El secreto

Viudas e hijas

MULTITEATRO

La función que sale mal

Mamá

Toc Toc

PASEO LA PLAZA

Agotados

Carmen y Osvaldo

El jefe del jefe

El show de Nachito Saralegui

Gutenberg

La ballena

Lucas Lauriente

Magia blanca

Mi amiga y yo

Qué olor

Querido diario

Soltero 2.0

Una película sin Julie

PICADERO

Alejandro Dolina

La última sesión de Freud

La vida extraordinaria

Martín Dardik

Parlamento

Prima facie

Pundonor

Quien sea llega tarde

Quiero decir te amo

Relatividad

Sutottos

PICADILLY

Creer y reventar

Mr. Splendini

Yepeto

POLITEAMA

Empieza con D

PREMIER

Hanukkah

Una Navidad de mierda

SALA SIN PISO