Sorpresivo paro de colectivos en Buenos Aires: todas las líneas que no funcionan este martes 7 de octubre

Dos empresas decidieron detener sus tareas ante la falta de pago de sus sueldos. Un total de 12 líneas no prestan servicio y hay complicaciones para trasladarse.

Paro de colectivos. Foto: NA

Una nueva complicación se da a la hora de viajar en Argentina. Este martes 7 de octubre están de paro dos empresas de colectivos de la zona sur del Conurbano bonaerense, por lo que un total de 12 líneas no prestan servicios.

Desde la noche del lunes 6 se conocía que la 148 no iba a funcionar desde las 00, producto de un reclamo de sus chóferes ante la demora en el pago de sus sueldos. Durante la mañana, se sumaron otros servicios, que tampoco hacen sus recorridos.

Colectivo de la línea 148. Foto: X

Paro de colectivos: qué líneas no funcionan este martes 7 de octubre

El periodista Cristian Campi indicó que las dos empresas que no funcionan atraviesan un reclamo “por falta de pago a los choferes”. De esta manera, las líneas que no funcionan son:

148

383

500

502

503

506

507

508

509

511

512

513

Hasta cuándo sigue el paro de colectivos

La empresa El Nuevo Halcón informó en sus redes sociales que la medida estará vigente “hasta nuevo aviso”. Otra compañía que se encuentra en retención de tareas es San Juan Bautista 500, ya que comunicaron que habrá “una abstención de tareas hasta nuevo aviso por falta de pago en sus haberes”.

Y detallaron que “los trabajadores de La Empresa San Juan Bautista harán una movilización hacia la Empresa M.O.Q.S.A, Micro Ómnibus, Quilmes Sociedad Anónima, para reclamar el pago de los mismo”.

La empresa El Nuevo Halcón anunció un paro por tiempo indefinido. Foto: X

Los pasajeros de la zona sur de la provincia de Buenos Aires se encontraron con importantes complicaciones para trasladarse. Además, no hay novedades acerca de cuándo volverían a funcionar los colectivos, por lo que se darán demoras y acumulación de personas en los centros de la zona.