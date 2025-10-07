Sorpresivo paro de colectivos en Buenos Aires: todas las líneas que no funcionan este martes 7 de octubre
Una nueva complicación se da a la hora de viajar en Argentina. Este martes 7 de octubre están de paro dos empresas de colectivos de la zona sur del Conurbano bonaerense, por lo que un total de 12 líneas no prestan servicios.
Desde la noche del lunes 6 se conocía que la 148 no iba a funcionar desde las 00, producto de un reclamo de sus chóferes ante la demora en el pago de sus sueldos. Durante la mañana, se sumaron otros servicios, que tampoco hacen sus recorridos.
Paro de colectivos: qué líneas no funcionan este martes 7 de octubre
El periodista Cristian Campi indicó que las dos empresas que no funcionan atraviesan un reclamo “por falta de pago a los choferes”. De esta manera, las líneas que no funcionan son:
- 148
- 383
- 500
- 502
- 503
- 506
- 507
- 508
- 509
- 511
- 512
- 513
Hasta cuándo sigue el paro de colectivos
La empresa El Nuevo Halcón informó en sus redes sociales que la medida estará vigente “hasta nuevo aviso”. Otra compañía que se encuentra en retención de tareas es San Juan Bautista 500, ya que comunicaron que habrá “una abstención de tareas hasta nuevo aviso por falta de pago en sus haberes”.
Y detallaron que “los trabajadores de La Empresa San Juan Bautista harán una movilización hacia la Empresa M.O.Q.S.A, Micro Ómnibus, Quilmes Sociedad Anónima, para reclamar el pago de los mismo”.
Los pasajeros de la zona sur de la provincia de Buenos Aires se encontraron con importantes complicaciones para trasladarse. Además, no hay novedades acerca de cuándo volverían a funcionar los colectivos, por lo que se darán demoras y acumulación de personas en los centros de la zona.