Ya está en preproducción la nueva temporada de 26 Planeta Documentales, el ciclo sobre medio ambiente y sustentabilidad

Con calidad cinematográfica y temas destacados de la agenda ambiental, Multimedio 26 prepara una nueva entrega del ciclo.

26 Planeta Documentales comienza la preproducción. Foto: Canal 26

Multimedio26 anunció el inicio de la estapa de preproducción de una nueva temporada de 26 Planeta Documentales, el formato exclusivo que combina calidad cinematográfica con una profunda mirada social sobre los desafíos ambientales y la sustentabilidad.

El ciclo, reconocido por su participación en el Festival Internacional de Cine SUNCINE 2024 con la serie documental “El Camino del Agua”, consolida la apuesta del Multimedio por contenidos de conciencia social y alto valor audiovisual.

La nueva temporada 2025 cuenta con 12 capítulos de 30 minutos, que se emitirán los sábados a las 21 por la señal de Canal 26, con amplificación en redes sociales, notas en el sitio web y distintas cápsulas distribuidas en la programación.

Los ejes temáticos confirmados son:

ÁNGELES DE LA TIERRA – 4 episodios conducidos por Andrés Repetto , con protagonistas que defienden la naturaleza desde distintos puntos del país.

VACA MUERTA – 4 episodios que analizan el impacto ambiental, económico, tecnológico y social de la actividad energética en Neuquén.

I.A. & MEDIOAMBIENTE – 4 episodios dedicados a explorar cómo la inteligencia artificial incide en el consumo energético y en la preservación del planeta.

En relación al proyecto, el director de programación Emiliano Calabró comentó: “Actualmente, 26 Planeta se encuentra en etapa de preproducción. Esta instancia ofrece a las marcas y organizaciones comprometidas con la sustentabilidad la posibilidad de integrarse de forma orgánica y estratégica dentro del contenido, generando una asociación directa con los valores del proyecto y con una audiencia cada vez más interesada en la agenda ambiental.”

Con 26 Planeta, Multimedio26 reafirma su compromiso con la creación de contenidos de impacto positivo, promoviendo una comunicación responsable que inspire reflexión y acción en torno al cuidado del planeta.